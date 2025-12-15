El oficialismo acelera el tratamiento de la reforma laboral de Milei en el Senado

"Los invitados ya estuvieron en el Consejo de Mayo, todos pasaron por ahí, tanto la UIA como la CGT. No sé si tendremos una lista oficial de invitados, estamos en eso", expresó Patricia Bullrich, quien este martes asumirá la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En este ámbito se definirá el formato y el cronograma para el tratamiento de la reforma laboral presentada por Javier Milei en el Honorable Senado de la Nación.

El oficialismo busca darle un tratamiento exprés a la iniciativa con el objetivo de aprobarla en la Cámara Alta antes del 20 de diciembre, fecha límite para la convocatoria a sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo Nacional. Una de las opciones es perfeccionar el proyecto durante este miércoles y jueves en un plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda, con el propósito de emitir un dictamen y sancionarlo en el recinto, a más tardar, el lunes 29 o martes 30.

Labor Parlamentaria en el Senado

El primer paso será la reunión de Labora Parlamentaria de este martes donde los jefes de bloque deberán ponerse de acuerdo ante Victoria Villarruel para constituir cuatro comisiones: Trabajo y Previsión Social, Presupuesto y Hacienda pero también Minería, energía y combustibles así como la de Justicia y Asuntos Penales donde se les dará tratamiento a los proyectos demodificación de la ley de Glaciares y del Código Penal de la Nación también incluidos en extraordinarias.

La Libertad Avanza cuanta con 21 votos propios en el Senado pero para blindar la aprobación de la reforma laboral necesita legar a un piso de al menos 37, la mitad más de la totalidad de la Cámara Alta. El operativo seducción de la Casa Rosada ya está en marcha. El viernes, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo recibió el auxilio financiero de unos 20.000 millones de pesos en concepto de ATN. No es el único mandatario provincial que recibe fondos frescos de Nación en medio de la asfixia de las cajas de las provincias por el pago de aguinaldos a empleados públicos y las deudas en concepto de coparticipación.

senado dietas.jpg

Aliados de La Libertad Avanza

Para asegurarse apoyos, mientras en el Senado se debate la reforma laboral, en la Cámara de Diputados se activa la discusión del Presupuesto 2026 donde deberían estar contemplados los fondos para los gobernadores, los dueños de la mayoría de los votos en la Cámara Alta. A sus 21 votos propios, LLA espera sumar al menos los de la UCR (10), PRO (3) y la dupla misionera que responde a Carlos Rovira. A ellos podrían sumarse Neuquén, Tucumán y Salta.

En el oficialismo senatorial reina el apuro. No sólo por lo acotado del periodo de sesiones extraordinarias, que deja apenas nueve días hábiles para emitir dictamen y votar el proyecto en el recinto, sino porque además la CGT convocó una movilización para este jueves en rechazo de la reforma laboral que podría coincidir con la fecha que tantean en La Libertad Avanza para firmar despacho y clausurar el debate a nivel plenario de comisiones.

Rechazo de la CGT

Según consignó Ámbito Financiero, la marcha convocada por la central sindical para el próximo jueves 18 de diciembre a las 15 en Plaza de Mayo coincidirá tambié con el debate del Presupuesto en la Cámara de Diputados. "¿Qué vemos? Específicamente, un país que está empobrecido, que está sin inversión económica, los trabajadores tienen que estar debatiendo lo que va a suceder con el futuro, no solamente de sí mismo, sino de sus hijos", advirtió Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, ausente en la presentación del informe final del proyecto de reforma laboral en el Consejo de Mayo.

Con ese objetivo, Bullrich ya comenzó a dialogar con los bloques aliados que integrarán el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social junto a Presupuesto y Hacienda para evitar que el peronismo incluya una amplia lista de invitados y expositores que demore la firma la dictamen más allá de esta semana. "En principio, vamos a tratar de eludirlo. Si somos mayoría los que tenemos ese criterio será así, eso se va a decidir el martes y arrancamos", fue el mensaje de la ex Ministra de Seguridad de la Nación de cara a la reunión de Labor Parlamentaria de esta martes a las 11 en el Senado.

Desde la Oficina del Presidente, emitieron un comunicado en el que exigieron "al Honorable Congreso a otorgar un tratamiento rápido y responsable a esta iniciativa, que busca dejar atrás un modelo laboral que ya no responde a la realidad del país y avanzar hacia un sistema que genere más empleo, más oportunidades y mayor libertad para todos los argentinos".