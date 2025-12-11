Milei llegó al país y firmó el proyecto de reforma laboral

Milei firmó al regresar de Oslo el proyecto de reforma laboral que busca reducir costos y y modificar puntos clave de la Ley de Contrato de Trabajo.

El presidente Javier Milei llegó a la Argentina luego de su viaje a Oslo y firmó el proyecto de reforma laboral que ingresará en las próximas horas al Senado.

La rúbrica quedó registrada en un video tomado en una oficina ubicada en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery, donde había aterrizado minutos antes el avión oficial ARG-01 que lo había llevado a Noruega para presenciar la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. En rigor, Milei no llegó a encontrarse con María Corina, pero sí estuvo en la gala de premiación en donde habló la hija de la líder opositora venezolana.

En las imágenes, al mandatario se lo ve sentado al lado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego de firmar el documento dice: “Por mas crecimiento, por más prosperidad, por más trabajo, para que Argentina sea grande nuevamente”. Y completa: “¡Viva la libertad carajo!".

“El proyecto apunta a reducir los costos laborales, promover la creación y formalización del empleo, incentivar nuevas inversiones y simplificar la carga administrativa”, aseguraba el último borrador oficial.

Cambios a la Ley de Contrato de Trabajo

En cuanto a las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, se elimina la “justicia social” como criterio interpretativo para la aplicación de la norma y se otorga autoridad de cosa juzgada a los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios homologados, con el fin de reducir la judicialización. También se elimina la aplicación analógica de las convenciones colectivas.

Para las indemnizaciones, la regla general continúa vigente: ante un despido sin justa causa posterior al período de prueba, la indemnización equivale a un mes de sueldo por cada año de servicio —o fracción mayor a tres meses—, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o, si fuera menor, durante el tiempo efectivamente trabajado.