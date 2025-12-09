Uno Entre Rios | Bartolomé Abdala

Bartolomé Abdala asumió la Presidencia interina ante la ausencia de Milei y Villarruel

Bartolomé Abdala asumió temporalmente la Presidencia de la Nación ante la ausencia de Milei y Villarruel, quienes se encuentran fuera del país.

9 de diciembre 2025 · 08:24hs
Bartolomé Abdala asumió este lunes por la noche la responsabilidad de ejercer la Presidencia de la Nación, en virtud de la ausencia simultánea del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, ambos en agenda internacional.

Abdala, senador nacional desde el 10 de diciembre de 2023, fue elegido presidente provisional del Senado pocos días después de su asunción y ratificado en ese cargo en dos oportunidades: febrero de 2024 y febrero de 2025. Esa continuidad institucional lo coloca hoy en la línea sucesoria para ocupar el máximo rol del Estado.

Con esta designación, San Luis recupera presencia en la conducción nacional, algo que no ocurría desde diciembre de 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saá asumió la Presidencia durante la crisis política que sacudió al país, cargo que ejerció entre el 23 y el 30 de diciembre de aquel año.

Antecedente

El único antecedente previo se remonta a 1861, cuando Juan Esteban Pedernera tomó las riendas del Poder Ejecutivo tras la renuncia de Santiago Derqui, consignó el sitio Parlamentario.

Según señalaron desde el entorno del senador Abdala, este episodio reafirma “el peso histórico de los dirigentes puntanos en momentos clave de la política argentina”, como así también destaca el rol institucional de Abdala en la actual etapa de gobierno.

