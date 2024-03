Milei dijo que enviará la nueva versión de la Ley Ómnibus

Victoria Villarruel: "No me voy a convertir en Cristina Kirchner"

Y enumeró varios indicadores positivos: “Están aumentando los depósitos en dólares dentro del sistema”, clamó, con entusiasmo. “Pero la solución no es mágica, venimos de 100 años de decadencia. De desastre en materia económica. Soy economista, no soy mago. No se me dio el milagro de la multiplicación de los panes, soy un mortal”, siguió.

Según informó, incluirá “absolutamente” el pedido de un desembolso de fondos para poder salir del cepo cambiario. Y agregó que “puede ser parte de una negociación que incluya al FMI, a otros países y a fondos comunes de inversión del extranjero".

"Estamos trabajando en eso, cuanto más rápido lo consigamos, más rápido levantamos el cepo. Sino, tenemos que seguir trabajando en el saneamiento del Banco Central”, dijo.

Pero señaló que esa medida no tiene garantías hoy: “No lo hacemos porque no es 100 por ciento seguro. Argentina puede subir la demanda de dinero, eso es fruto del trabajo que hace (Santiago) Bausili en el Banco Central. Y el tema con los depósitos, es que cuando tomo la base monetaria amplia, no tengo 2,6, tengo 11. Y a mí, ¿quién me asegura que eso no va a conducir a una corrida cuando abra?”, marcó.