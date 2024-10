Milei criticó a Villarruel por los elogios a Isabel Perón: "Un error reivindicar a la creadora de la Triple A"

El Presidente Javier Milei se diferenció de Victoria Villarruel luego de que la vicepresidenta se sacara una foto con Isabel Perón y la homenajeara con un busto en el Senado. "Yo no lo hubiera hecho", dijo Milei. "Para mí el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales", dijo el mandatario."Además, me parece que ser un gobierno de las características del de María Estela Martínez de Perón, que derivó en el Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación y quintuplicar la tasa de inflación, no es un modelo a seguir. Y tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A", dijo.