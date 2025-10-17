Uno Entre Rios | El País | Milei

Milei cerrará la campaña electoral en Rosario de cara al 26 de octubre

El presidente cerrará la campaña de LLA con un acto en Rosario el jueves que viene. A su vez, en la provincia de Buenos Aires, el cierre será en Ezeiza.

17 de octubre 2025 · 07:28hs
Milei cerrará la campaña electoral en Rosario de cara al 26 de octubre

El presidente Javier Milei cerrará la campaña electoral de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre con un acto en Rosario el jueves que viene. A su vez, en la provincia de Buenos Aires, el cierre será en Ezeiza, con los candidatos de Karen Reichardt y Diego Santilli, actores centrales de la campaña libertaria tras la controvertida baja de José Luis Espert de la lista.

Si bien Córdoba era otra de las opciones para dar el último mensaje al electorado -uno de los bastiones más fuertes de LLA-, el oficialismo finalmente terminó optando por la ciudad más poblada de Santa Fe, otra provincia fundamental para el Gobierno. Allí, buscarán apuntalar al candidato Agustín Pellegrini, quien tendrá que competir contra la candidata de Provincias Unidas, la vicegobernadora Gisela Scaglia, respaldada por Maximiliano Pullaro.

La polémica declaración del la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo lugar en el programa que conduce el Daniel Parisini, El Gordo Dan en Carajo

Bullrich culpó al feminismo de los femicidios: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

caputo a empresarios: descarto una devaluacion y prometio una reforma laboral y previsional

Caputo a empresarios: descartó una devaluación y prometió una reforma laboral y previsional

De todas formas, antes del cierre en Rosario, el Presidente todavía tiene en agenda recorridas por más provincias. En primer lugar, este viernes encabezará un acto en Tres de Febrero junto al intendente Diego Valenzuela, el candidato Diego Santilli y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

LEER MÁS: Donald Trump: "Si Javier Milei pierde las elecciones de 2027, vamos a dejar de apoyar a Argentina"

Más actos

Según consignó Ámbito Financiero, la campaña continuará este sábado con dos actividades proselitistas en Santiago del Estero y Tucumán, en donde respaldará a sus candidatos al Congreso de la Nación. En ambas provincias, los gobernadores endurecieron sus críticas contra Milei por el recorte de fondos para la obra pública, salud, educación y discapacidad.

En un contexto económico adverso, a pesar de los esfuerzos por mantener la calma en los mercados, el Presidente espera terminar el sprint final de la campaña con una subida de imagen manteniendo las recorridas provinciales. En sus últimos viajes al interior, como a Mar del Plata o Tierra del Fuego, tuvo que enfrentar importantes movilizaciones opositoras a la hora de recorrer las calles.

Milei Campaña Electoral Rosario
Noticias relacionadas
Un surubí del proyecto Peces Marcados recorrió 906 kilómetros desde Corrientes hasta el sur de Entre Ríos, pasando por Paraná. Registra recorrido en 11 meses

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

anularon una condena porque el juez uso ia para redactar la sentencia

Anularon una condena porque el juez usó IA para redactar la sentencia

Más jóvenes terminan la secundaria pero persisten las desigualdades

Más jóvenes terminan la secundaria pero persisten las desigualdades

Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles.

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ver comentarios

Lo último

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Bullrich culpó al feminismo de los femicidios: Si pisoteás al hombre, se te viene en contra

Bullrich culpó al feminismo de los femicidios: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

Caputo a empresarios: descartó una devaluación y prometió una reforma laboral y previsional

Caputo a empresarios: descartó una devaluación y prometió una reforma laboral y previsional

Ultimo Momento
Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Bullrich culpó al feminismo de los femicidios: Si pisoteás al hombre, se te viene en contra

Bullrich culpó al feminismo de los femicidios: "Si pisoteás al hombre, se te viene en contra"

Caputo a empresarios: descartó una devaluación y prometió una reforma laboral y previsional

Caputo a empresarios: descartó una devaluación y prometió una reforma laboral y previsional

Milei cerrará la campaña electoral en Rosario de cara al 26 de octubre

Milei cerrará la campaña electoral en Rosario de cara al 26 de octubre

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Policiales
Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Ataque armado a la Policía de Entre Ríos en el río Paraná

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Ovación
Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Predio Carlos Bianchi: el homenaje que Boca piensa para el histórico DT

Forbes publicó la lista de futbolistas mejores pagos: Ronaldo primero, el puesto de Messi y la sorpresa

Forbes publicó la lista de futbolistas mejores pagos: Ronaldo primero, el puesto de Messi y la sorpresa

Fanáticos de automovilismo acampan desde septiembre

Fanáticos de automovilismo acampan desde septiembre

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

La provincia
Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Piden a la Justicia que investigue la aparición de pintadas nazis en el Museo Serrano

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

Brote de varicela en Entre Ríos: hay 700 casos y la mayoría son adolescentes

SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

PAMI y el Gobierno de Entre Ríos acordaron la transferencia del Hospital de la Baxada

PAMI y el Gobierno de Entre Ríos acordaron la transferencia del Hospital de la Baxada

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Dejanos tu comentario