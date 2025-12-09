Megaminería en Mendoza: multitud marcha hacia la legislatura

Una multitudinaria caravana que partió desde Uspallata, llega este martes al Senado de Mendoza que se apresta a aprobar el proyecto de megaminería San Jorge

Asambleas y organizaciones sociales y políticas mendocinas iniciaron La llamada Gesta Libertadora por el Agua de Mendoza que partió el lunes desde Uspallata, y recorrió la Ruta 7 hasta Potrerillos, la Ruta 82 hacia Cacheuta y Blanco Encalada, hacia la Legislatura en protesta contra un proyecto de megaminería.

La columna ingresa a la ciudad por Luján, el Cóndor y el Nuevo Vial, con el objetivo de arribar a la Legislatura de Mendoza, cuando el Senado trate la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino San Jorge en Uspallata , entre otros proyectos pro-mineros y mecanismos que habilitan la explotación del agua y el ambiente.

La Gesta Libertadora por el Agua consiste así en una gran caminata de más de 100 kilómetros que visibiliza el masivo rechazo social a esas iniciativas legislativas que ya cuentan con media sanción de la Cámara Provincia de Diputados mendocina, y que serán debatidas este martes en el Senado.

Se trata de la creación de un Fondo de Compensación Ambiental; una Ley de Regalías Mineras; las declaraciones de Impacto Ambiental para 27 proyectos de exploración en Malargüe Distrito Minero Occidental II y el Proyecto San Jorge, rechazado en 2011 y renombrado como PSJ Cobre Mendocino.

Votos y apoyo de Javier Milei a Cornejo

En la última sesión del año de la Legislatura Provincial, el oficialismo busca la sanción de cuatro proyectos alineados sobre la actividad minera: la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación minera PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata; la DIA del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II) — son 27 propuestas mineras en total—; la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la regulación del Régimen de Regalías Mineras.

Esta maniobra concentrada, que tuvo media sanción en Diputados la semana pasada, es contestada por diversos frentes en toda la provincia. La semana pasada fue dado de baja del sitio oficial del CONICET, un comunicado de Institutos con observaciones de “importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino.

La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. Hoy la Asamblea de trabajadorxs del Conicet, junto a organizaciones universitarias manifiestan su rechazo a los proyectos y puntualmente a PSJ.

El presidente Javier Milei usó sus redes para apoyar el proyecto: "Mañana la Legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre. Para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña. Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo. Aún así confiamos en que el proyecto se apruebe, porque es lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años".

"Esta nueva Argentina crecerá de la mano de los tres principales vectores de la economía, el campo, la energía y la minería. Mendoza es una provincia altamente competitiva que ha posicionado sus emblematicos vinos en los mercados más exigentes del mundo. Con el mismo nivel de competitividad hoy busca posicionarse como productora minera. Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera, tal como hemos promovido hace más de un año con la sanción del Pacto de Mayo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!"

