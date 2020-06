"Me preocupa y mucho el aumento de los contagios en el AMBA"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que le "preocupa y mucho" el aumento de contagios de coronavirus en los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se mostró partidario de "restringir" la utilización del transporte público y las salidas a correr autorizadas por el gobierno porteño. Si bien dijo entender "esa presión de liberar" actividades, las aperturas indiscriminadas "se traducen inexorablemente en contagios y muertos", consideró.

"Me preocupa y mucho la aceleración de contagios en el AMBA", remarcó el mandatario en declaraciones a Radio 10, durante una entrevista en la que también ratificó la decisión de expropiar la empresa Vicentín.

"Se están descubriendo un montón de casos asintomáticos, pero también creo que hay un relajamiento social y en la Ciudad piensan que es un problema de los barrios populares y no es verdad. Está distribuido en todos los barrios", sostuvo. Luego cuestionó la aglomeración de personas que salieron a correr en Buenos Airs: "Cuando vi lo que era Palermo lo llamé a Horacio (Rodríguez Larreta) y le dije 'esto así no funciona'. Pero el problema no es de Horacio sino nuestro".

Alberto Fernández también se refirió a los cuidados que toma para evitar contagiarse, ante lo ocurrido en los últimos días con el aislamiento del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la cancelación del viaje a Catamarca. "Por supuesto que me estoy cuidando", dijo, y minimizó las críticas en su contra por no respetar supuestamente el distanciamiento social: ""Hay toda una campaña que busca decirle a la gente que el Presidente no respeta lo que le pide a la gente. Circulan muchas fotos que no son del momento en el que dicen, como la del abrazo con (el gobernador de Formosa, Gildo) Insfrán que fue de la campaña".

"Todos estamos expuestos porque al virus lo vamos a buscar nosotros y no viene a nosotros y por nuestras funciones tenemos que recorrer, cruzarnos con gente y el riesgo se potencia. Pero tomamos siempre las cautelas del caso", aseguró.

Vicentín

Fernández defendió hoy el rescate de la firma Vicentin, al señalar que es un "operador muy importante" en el mercado de cereales que es "estratégico para el desarrollo del país".

"Intento rescatarla porque hay 7.000 personas que trabajan allí, porque la ciudad de Avellaneda vive de Vicentin y porque es un operador muy importante y porque ese mercado es un mercado estratégico para el desarrollo de la Argentina", sostuvo.

Además, manifestó que no hubo condicionamientos ni planteos "a cambio de nada" en la reunión con los dueños de Vicentin, quienes sí -dijo- "ofrecieron colaborar y ayudar".

También remarcó que la "prioridad" del Gobierno es que "los productores vuelvan a confiar en la empresa, que se pueda pagar y vuelva a exportar en un marco de mayor transparencia".