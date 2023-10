Mauricio Macri votó en Palermo y dijo que observa un escenario de balotaje

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mauricio Macri (@mauriciomacri)

El exjefe de Estado dijo que las elecciones presidenciales se resolverán en una segunda vuelta electoral y deseó "lo mejor para la Argentina, a nivel nacional y también para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires". "Se puede salir adelante, hoy terminaremos de definir hacia dónde va la Argentina", fueron las escuetas declaraciones del expresidente entre 2015 y 2019.

Ante una gran cantidad de periodistas, Macri respondió que "sí" ante una consulta respecto de si las elecciones se definirían en balotaje, tras lo cual se retiró rápidamente acompañado por su custodia.

Como de costumbre, el ex Presidente llegó con un paquete de facturas para darles a los periodistas: “Son dos docenas, una sana costumbre”, explicó con una sonrisa.

Tras sufragar (demoró menos de un minuto), Macri accedió a hablar con la prensa, dijo que espera “lo mejor para la Argentina” y auguró: “Vemos que va a haber un balotaje”.

“Que todos vengan a votar y apuesten a salir adelante porque en la Argentina se puede”, pidió antes de retirarse del lugar y entregar las facturas que había llevado a modo de cortesía.

Más temprano había votado su primo, Jorge Macri, quien auguró una mayor participación que en las PASO: “Hay mucha gente que que todavía no termina de comprender a veces la relevancia que tiene de emitir el voto en las Primarias, pero después sí se toma el compromiso, así que esperamos que hoy venga a votar mucha gente”.

“Es importante, no importa a quién voten, es importante que vengan, voten, no sólo en la Ciudad, en cada rincón de Argentina también. El que no vota le está dando demasiado poder al que sí lo hace, le está transfiriendo un poder de representación, entonces me parece que es importante que la gente vote”, remarcó.