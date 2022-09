Embed Macri en #Junin sobre la posibilidad de reunirse con @CFKArgentina “con la constitución sobre la mesa, si”, a @noticiasjunin24 ¿qué opinan? pic.twitter.com/MgJJGNSk4d — Nicolás Munafó (@nicolasmunafo) September 16, 2022

El jueves, Cristina Fernández de Kirchner tuvo su primera aparición en público luego del atentado contra su vida que sufrió el 1 de septiembre. Fue en un encuentro con curas villeros, sacerdotes de la opción por los pobres y religiosas y laicas. Allí remarcó la necesidad de reconstruir el acuerdo democrático en el país y de dialogar con aquellos que piensan distinto.

"Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983. Siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar, sino que fue recuperar la vida y la racionalidad", reflexionó Cristina Fernández de Kirchner, antes de señalar que es necesario "volver a reconstruir urgentemente" ese acuerdo social.

Además llamó a "poner mucha institucionalidad" y "mucho respeto democrático y cívico". Y agregó: "¿Se puede reconstruir la economía en un país donde solo se insulta y se agravia. Si la economía tiene problemas, hay que discutir de números y ponernos de acuerdo discutiendo de números".

"Tenemos que hablar con todos, con los que nos gustan y con los que no nos gustan", continuó.

Este viernes, el senador Oscar Parrilli, quien estuvo presente en el encuentro que encabezó la Vicepresidenta, consideró necesario "retomar la senda del diálogo". En ese marco, en declaraciones a radio Provincia aseguró: "Cristina plantea necesario dejar de lado los agravios entre dirigentes y tener la capacidad de dialogar y discutir de manera democrática para buscar soluciones a los gravísimos problemas que tiene la Argentina".

"Hay pruebas más que elocuentes de que Cristina siempre está abierta al diálogo", dijo también Parrili y aclaró: "Cristina no tiene límite en su amplitud al diálogo. Nunca puso un límite a nada".

"No es descartable que Cristina se junte hablar con Macri. Nunca puso un límite", dijo en otra entrevista, en El Destape Radio.

Macri en Junín y Pergamino

En su primera actividad pública tras el intento de atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri visitó este viernes dos municipios gobernados por Juntos por el Cambio, Pergamino y Junín, donde mantuvo reuniones políticas y conversó con vecinos.

En ese marco, criticó el rumbo del Gobierno e hizo señalamientos hacia la interna de Juntos por el Cambio. “Tenemos que explicarle a la gente que ahora no es que está fracasando sólo el kirchnerismo, sino ideas que no funcionan”, subrayó.

Según publicó La Nación, durante un almuerzo con dirigentes de la cuarta sección electoral bonaerense en Junín, Macri evitó emplear un tono conciliador con el gobierno del Frente de Todos. Aseguró que lo “más grave” es que las ideas que representa Cristina Fernández de Kirchner “han destruido a la Argentina” y la Vicepresidenta no cree ni “en la cultura del trabajo, ni en la meritocracia, ni en el esfuerzo personal, ni en ser parte del mundo, ni en la transparencia”.

Por otro lado, Macri consideró que, en lugar de centrarse en la discusión por las candidaturas, los referentes de la oposición deberían hacer hincapié en presentar sus ideas y su proyecto de país. “Lo importante son las ideas, que nos van a sobrevivir a todos nosotros”, sostuvo, en medio de la creciente tensión en Pro por la estrategia electoral de 2023.