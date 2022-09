La Vicepresidenta comentó que "si tenía que agradecerle a Dios y a la Virgen lo tenía que hacer rodeada de curas por los pobres, curas villeros, hermanas laicas y religiosas".

"Recen por mí que lo necesito", añadió en su primer mensaje en público tras el intento de magnicidio del 1 de septiembre, cuando el ahora detenido Fernando Sabag Montiel trató de disparar cerca de su cabeza con un arma mientras ella saludaba a militantes frente a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

Días pasados, Cristina Fernández de Kirchner había tuiteado una imagen con una publicación del diario Clarín titulada "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá", en cuestionamiento al contenido de ese artículo.

Junto a la Vicepresidenta estuvieron este jueves algunos integrantes del interbloque del Frente de Todos de la cámara alta, como el neuquino Oscar Parrilli, la formoseña María Teresa González, el entrerriano Edgardo Kueider, el chubutense Carlos Linares, el fueguino Matías Rodríguez, el rionegrino Martín Doñate y el puntano Adolfo Rodríguez Saá.

"Yo quería que mi primera actividad pública sea con ustedes. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen tenía que hacerlo rodeada de curas por lo pobres, de curas villeros y de hermanas laicas y religiosas", remarcó la expresidenta.

En cuanto a la misa que se realizó en Luján, Cristina dijo que le hubiera gustado estar presente, pero no concurrió porque "iba a haber mucha seguridad y no quería entorpecer con mi presencia un momento muy especial".

También contó que el papa Francisco la llamó al otro día del intento de atentado: "Me dijo que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero la agresión es verbal y después ese clima va creciendo".

"Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983. Siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar, sino que fue recuperar la vida y la racionalidad", reflexionó Cristina Fernández de Kirchner, antes de señalar que es necesario "volver a reconstruir urgentemente" ese acuerdo social.