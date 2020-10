Masivo reclamo para que se cambie etiquetado en alimentos

“Contar con un etiquetado frontal que informe a los consumidores, de forma clara y sencilla, sobre el contenido real de los alimentos y bebidas es una deuda pendiente en Argentina”, señaló el documento, y mencionó las razones por las que el país debe implementar el etiquetado de octógonos negros basado en el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La Coalición recordó que “el etiquetado con octógonos negros es el más efectivo ya que garantiza el derecho del consumidor a la información” y “permite modificar las decisiones de compra independientemente del nivel socioeconómico y educativo”.

supermercado.jpg Masivo reclamo para que se cambie el etiquetado en los alimentos en el país

Qué ingerimos

La publicación incorpora “10 mitos utilizados por la industria de alimentos y bebidas para oponerse al avance de esta política de salud”. Entre esos mitos, la Coalición mencionó que la industria esgrime que “existen trabas legales para avanzar con un sistema de etiquetado frontal de advertencia” ya que el país “debe promover un sistema que se encuentre armonizado con Mercosur y Codex”.

Ante este argumento, las organizaciones responden que “por el contrario, los países son soberanos para poder avanzar en aquellas medidas que brinden protección a la salud de su población y que garanticen la seguridad alimentaria. Esto implica ir más allá de las disposiciones de Mercosur y Codex, especialmente en aquellos casos en los cuales las disposiciones no alcanzan el objetivo sanitario deseado”, sostuvieron.

Otro “mito” esgrimido por la industria mencionado por la Coalición es que este sistema “estigmatiza o demoniza a los alimentos”.

“La implementación de un sistema de etiquetado frontal garantiza el derecho a la información de los consumidores acerca del contenido excesivo de nutrientes críticos. Informa, no demoniza”, argumentaron las organizaciones. También se mencionó como mito que “la política de etiquetado frontal no es suficiente para cambiar conductas alimentarias, hacen falta campañas de educación”, a lo que el documento responde que “no son medidas sustitutivas sino complementarias. El sistema de advertencias es, en sí mismo, una herramienta educativa”. También refutaron que “presenta efectos económicos negativos con relación a costos de fabricación y empaquetado especialmente para las pequeñas y medianas industrias”, al asegurar que el costo “se realiza una única vez y que consiste en imprimir los sellos necesarios para cada producto”. Otro argumento erróneo de las industrias, según la Coalición, es que “el consumo de ultraprocesados no es el principal problema en la dieta de la población argentina”, cuando “se ha demostrado que en la región de las américas el consumo de alimentos ultraprocesados ha aumentado significativamente”.

“Es urgente y necesario que el Estado avance en esta política para garantizar el derecho a la salud y el derecho a la información de los consumidores”, concluyó el documento. En Argentina, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019, el 13,6% de los niños y niñas menores de 5 años tiene exceso de peso y en la franja etaria de 5 a 17 años alcanza al 41,10%.

El ministro de Salud, Ginés González García, destacó, al participar de la reunión de las comisiones en el Senado para tratar la futura ley de etiquetado, que el sobrepeso y la obesidad “constituyen una pandemia más silenciosa y menos estridente pero mucho más mortal”, e implica “un grave problema de salud pública” para la Argentina. En esa reunión, una veintena de expositores manifestaron sus coincidencias en la necesidad de contar con una ley de etiquetado y algunos representantes del sector productivo expresaron su preocupación en torno a evitar que “se demonice” a los productos con el nuevo etiquetado frontal que se les exigirá sobre sus componentes.

Programa de Educación Alimentaria Nutricional

El gobierno nacional oficializó ayer la creación del Programa Nacional de Educación Alimentaria Nutricional, denominado Alimentar Saberes, con el que busca “mejorar y preservar la situación alimentaria y nutricional” de la población.

El programa se desarrollará bajo tres modalidades: por medio de la primera, “centralizada, el Ministerio de Desarrollo Social realiza la adquisición de bienes, insumos, y aporta los recursos humanos necesarios para las acciones planificadas en las diversas jurisdicciones”. En la segunda, “descentralizada” se transfiere fondos a un organismo gubernamental o no gubernamental, que ejecuta un proyecto a nivel local. Finalmente, habrá una modalidad “mixta, que combina las anteriores.