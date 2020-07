Mario Ishii, imputado por encubrimiento de narcotráfico

El intendente peronista de la localidad bonaerense de José C. Paz, Mario Ishii, no se presentó este mediodía en la Fiscalía de Delitos Complejos de San Martín para ser notificado del inicio de una investigación por presunto encubrimiento agravado de narcotráfico por el video en el que dice "yo los tengo que cubir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias".

https://twitter.com/gastoncavanagh/status/1286801465776971777 Al final del video, el intendente de Jose C Paz, Mario Ishi, dice que tiene que “cubrir a los que venden falopa” pic.twitter.com/VreD7ksSZ4 — Gastón Cavanagh (@gastoncavanagh) July 24, 2020

Pero en nombre de Ishhi fue su abogado, Oscar Paoletti, quien se notificó de la imputación. “Me notifiqué de la imputación y vine a poner al Intendente a disposición de la justicia. Pedimos que sea citado a hacer una declaración espontánea y estamos buscando todos los elementos probatorios del hecho. Y lo que dijo fue una mala expresión”, dijo Paoletti en diálogo con Infobae.

Esta mañana, el intendente había declarado en diversos medios que acudiría a los tribunales. Sin embargo, a la hora que se lo esperaba allí estaba en José C. Paz, brindando un reportaje a un canal de aire. “Había muchos medios en la Intendencia y aquí y además él está con mucho trabajo por la pandemia. Por eso vine yo”, explicó el abogado.

09-27-ishii.jpg droga" en ambulancias oficiales. Por eso lo denunciaron por encubrir al narcotráfico. " id="1507276-Libre-273430169_embed" /> droga" en ambulancias oficiales. Por eso lo denunciaron por encubrir al narcotráfico. " id="1507276-Libre-273430169_embed" /> El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, fue filmado admitiendo que encubría a personal de Salud que vendía "droga" en ambulancias oficiales. Por eso lo denunciaron por encubrir al narcotráfico.

El titular de la Unidad Fiscal 9 de Delitos Complejos de San Martín, Miguel Vieria Miño, inició de oficio el fin de semana una investigación cuando se conoció el video. El primer paso fue citar a Ishii para notificarlo de la imputación y del inicio de la causa penal.

“Ese día fue un fin de semana a las 5 de la mañana en el que el personal que maneja las ambulancias hacen una especie de paro sin aviso previo y en el medio de la pandemia. En ese contexto el intendente se presentó y ha hecho una mala expresión. Es una mala expresión de un día. Es una persona vehemente. En José C. Paz no hay causa de droga y es la primera vez en 20 años que tenemos que venir a dar explicaciones a la justicia”, dijo el abogado Paoletti en diálogo con los medios al salir de la fiscalía.

Tras la aparición del video, Ishii dijo que cuando se refirió a “falopa” en realidad estaba hablando de medicamentos. "Yo hacía referencia a los remedios que se llevan en las ambulancias. Y la discusión la sacaron de contexto, esta frase que si bien yo no digo encubrir, digo que estoy cubriendo todos los puestos de laburo de ellos. De ellos del área de salud. Son Más de 50 personas", explicó el intendente.

Hoy señaló que los medicamentos eran “Rivotril, Alplax, y esas cosas que se utilizan para dormir”. También que no va a renunciar. "No voy a renunciar, a mi me eligió la gente. Después de la pandemia, si quedo vivo, voy a ver qué hago", declaró.

Y en esa línea también habló el abogado: “en las ambulancias del municipio no se venden droga. Hubo un episodio de elementos faltantes en las ambulancias y y por eso él intervino el área de salud y se sacó a todos los que estaban ahí. Si hubiera encontrado pruebas de venta de droga hubiese hecho él la denuncia”.

Paoletti presentó un escribo en la Fiscalía en el que señaló que reunirán todo la información que tenga el municipio para presentarla en la justicia. La defensa se presentó a notificarse de la imputación. En esa audiencia, el abogado le dijo a Infobae que le pidió al fiscal Vieria Miño que cite a Ishii para hacer una declaración espontáneas sobre el hecho. “Es una declaración que prevee el Código Procesal Penal para que el acusado pueda dar su versión de los hechos”, explicó una fuente judicial.

El inicio de la causa

Con la notificación de la imputación la causa se inició formalmente. El expediente se abrió de oficio el fin de semana a instancias del fiscal General de San Martín, Marcelo Lapargo. Con la aparición pública del video desde la Fiscalía General se hizo una primera consulta informal con las fiscales provinciales y federales de San Martín para constatar si en alguna había una causa abierta en la que se investigue el uso de ambulancias para la venta de droga. La respuesta fue que no y Lapargo dispuso el inicio de oficio del expediente.

Fuentes judiciales informaron que una de las primeras medidas que tomará la Fiscalía es constatar oficialmente mediante el envío de oficios si ya no hay abierto otro expediente similar. Si ya la hay sería enviada a esa dependencia. Sino la tramitará el fiscal Vieria Mino y comenzará con las medidas de prueba para tratar de determinar si efectivamente se usaban ambulancias para vender droga en José C. Paz y si Ishii lo sabía y lo encubrió. Un paso en esa línea podría ser citar como testigos a quiénes trabajan en el sistema de salud del municipio para saber si tienen algo para aportar.

“El encubrimiento tiene un requisito que es que debe haber un delito precedente. Lo que se encubre es un delito y sin ese delito no hay encubrimiento. Y hasta ahora no hay ningún delito”, explicó el abogado de Ishii.

El avance de la causa podría tener distintas derivaciones. En la provincia de Buenos Aires el narcotráfico lo investiga la justicia federal y la venta al menudeo la de la provincia. Si se llega a determinar que en este caso se vendía droga se deberá establecer en qué calidad para determinar el tribunal a cargo.

Pero la investigación también podría concluir, como indica la defensa, que en rigor hubo faltantes de remedios. En ese caso si se trató de un robo también podría pasar a la justicia federal -si se estafaron las arcas nacionales si los remedios provenían de algún programa del gobierno nacional- o la provincial.