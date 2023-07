Marcela Acuña volvió a incriminar a su hijo: "Yo lo cubrí"

La carta está fechada del 14 de julio pasado y tiene una extensión de una carilla y media. En ella, Acuña pidió disculpas a Emerenciano por no haberle contado antes que encubrió el femicidio. Como en anteriores oportunidades, apuntó al fiscal Jorge Cáceres Oliva y lo acusó de hostigamiento : "Me saca horas y días de visita. No puedo salir al patio. Me baño con agua fría, todo es parte del hostigamiento. Pero me la banco, escrito, hago actas que hago firmar a los oficiales y voy juntando. Algún día las haré públicas" .

Por otro lado, expresó: " Te quiero mucho Emerenciano, te pido que tengas la valentía de siempre, la que enseñaste y que hoy me mantiene firme en mis convicciones y en el amor. Me siento muy triste, pienso en César, en todo lo que estará pasando y sufro mucho, pero dejo en manos de Dios y la Virgen, que me lo cuiden hasta que pueda salir de aquí". En este sentido, agregó: "Siento que te fallé por cubrir a César y no puedo vivir con eso, si no salís no sé qué va a pasar conmigo".

Sin embargo le requirió a su esposo que, en caso que recupere su libertad, no "abandone" al hijo que tienen en común: "Está muy solo y tengo miedo que atente contra su vida", aseguró, "Vos sabés lo que significa César para mí, sabés de los afectos, tenés la bendición de tus otros hijos que te visitan y te quieren mucho y eso es valorable. Te da fuerza y vos vas a salir adelante Yo no tengo a nadie y mi hijo está preso, el único que tengo y amo. ¿Sabés cómo duele? Hasta he llegado a pensar que si le pasa algo yo me voy con él".

Finalmente, Acuña reafirmó: "Ojalá pronto llegue tu libertad, la merecés. Yo no. Yo lo cubrí a César, lo protegí, te oculté para no involucrarte y todo salió mal. Mucha gente inocente está presa, empezando por vos. Esa carga también me mata por encubrir a mi hijo".