Llegó el desembolso del FMI y las reservas subieron a 36.799 millones dólares

El primer desembolso dentro del programa pactado por el Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) ingresó este martes y las reservas brutas del Banco Central alcanzan los US$ 36.799 millones. Este lunes se habían ubicado en US$ 24.305 millones.

El Banco Central no intervino para la compra o venta de divisas, como sucedió este lunes, cuando se puso en marcha la flotación del precio del dólar en bandas entre 1.000 y 1.400 pesos. Según cálculos del economista Federico Machado, las reservas netas pasan a ubicarse en US$ 4.638 en terreno positivo, mientras este lunes se situaban en US$ 7.879 millones en negativo.

Además del préstamo del FMI, Argentina recibirá 22.000 millones de dólares del BID y Banco Mundial. El viernes 11 de abril el FMI aprobó el acuerdo con Argentina a 48 meses por un total de US$ 20.000 millones, con un desembolso inmediato de US$12.000 millones, y una primera revisión prevista para junio de 2025 con un desembolso asociado de alrededor de US$ 2.000 millones.

El pedido del FMI sobre las reservas

En el informe técnico del acuerdo, el organismo internacional le puso una meta de acumular reservas internacionales netas por US$ 4.000 millones durante 2025, sin contar los desembolsos que realice a partir de la semana próxima el organismo multilateral. A su vez, establece que a fin de año las brutas deberán alcanzar un nivel de US$ 47.700 millones.

“Las reservas internacionales netas (RIN), después de aumentar alrededor de US$ 6.000 millones durante 2024, han disminuido desde entonces en US$ 4.000 millones hasta fines de marzo, lo que refleja una balanza comercial más débil, el aumento de las intervenciones en los mercados paralelos de divisas (US$ 2 mil millones), así como las crecientes incertidumbres externas e internas. Las RIN se ubican en -US$ 6.400 millones”, agregó el Fondo en el informe técnico del programa.

El organismo internacional estima que hay más de US$ 200 mil millones de argentinos en el exterior y que podrían ser repatriados.

“La gran cantidad de activos que mantiene el sector privado argentino en el extranjero, junto con un sector corporativo con niveles de deuda muy bajos y balances sólidos, es un buen augurio para mayores entradas de capital en el período venidero, alentadas por el levantamiento de las restricciones a nuevas entradas de capital y una liberalización gradual y total planificada de los flujos de capital”, subrayó.