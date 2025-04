$LIBRA: sesiona la Comisión Investigadora por estafa cripto

Desde la vereda de enfrente, Carolina Gaillard sugirió en cambio a su compañera de bloque Sabrina Selva. Y lo argumentó diciendo que en principio era necesario impulsar a alguien que hubiera votado favorablemente. “Sería un contrasentido que presida alguien que votó en contra o no está de acuerdo con investigar”, justificó.

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, se inclinó por Bornoroni, mientras que Christian Castillo aclaró que por una vez la izquierda dejaría de lado su postura histórica de abstenerse en esos trámites, para acompañar la propuesta de la primera minoría. “Sería insólito que quien ayer habló y dijo que no tenía que funcionar la comisión, la presida”, explicó.

Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro apoyó a Selva, lo mismo que Danya Tavela por Democracia para Siempre y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.

En cambio Francisco Monti, flamante integrante de Liga del Interior, acompañó a Bornoroni, aunque aclaró que lo hacía “sin perjuicio de que no creo que tenga que abrirse una nueva grieta entre quienes quieren que (la comisión) funcione y quienes no quieren: quienes votaron a favor deberían trabajar para que funcione, y quienes votamos en contra no quiere decir que no podamos cumplir dignamente con el rol. Además, los presidentes no son dueños de las comisiones”.

La también radical Soledad Carrizo apoyó a Bornoroni, aunque dejó claro que “es momento de empezar a dialogar para que esto se destrabe”, mientras que Julia Strada acompañó la propuesta de Gaillard, porque “lo más importante es que ayer vino Francos y confirmó que sin esta comisión investigadora funcionando, nunca vamos a conocer qué pasó con $LIBRA”.

El resultado ya estaba cantado, pero debió ser refrendado a viva voz, y terminó 14 a 14, por lo que se pasó a una segunda instancia, para la cual Nicolás Massot pidió la palabra para presentar su propuesta, indica Parlamentario.

