$LIBRA: Sesiona la comisión investigadora de Diputados

Se reúne este martes la comisión de la Cámara de Diputados de la Nación que investiga la estafa $LIBRA. El titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, quien está citado para esta tarde dijo que no asistirá y se negó a recibir la notificación. Ahora se aguarda que concurra Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA.

Previendo lo que sucedería, el presidente de la Comisión, Maximiliano Ferraro, anticipó el lunes un pedido puntual al presidente Javier Milei para que propiciara la presencia este martes a partir de las 16, de dos funcionarios.

Zicavo fue la fugaz titular de la Unidad de Tareas de Investigación de $LIBRA. No se sabe si asistirá este martes a la reunión convocada por la comisión investigadora. Los otros convocados son Luis Francisco Villanueva es subsecretario de Integración y Transparencia de la Oficina Anticorrupción, en tanto que José Massoni es un abogado que fue el creador y primer titular de la Oficina Anticorrupción durante el Gobierno de la Alianza, entre 1999 y 2002. En ese cargo, se dedicó a investigar y denunciar prácticas corruptas en la obra pública, señalando la existencia de una matriz estructural de corrupción organizada por grandes empresas constructoras.

"Quien debería tener un compromiso irrestricto con la transparencia y la integridad pública hace todo lo contrario. El titular de la Oficina Anticorrupción (OA) se negó a ser notificado para brindar testimonio en la investigación del caso $LIBRA en Diputados. Hoy tiene la oportunidad de cumplir con sus deberes y obligaciones públicas y de abandonar la actitud que ha mantenido hasta ahora", indicó a redes sociales el presidente de la comisión investigadora.

Renuencia de los funcionarios libertarios

El faltazo ya confirmado de Melik se suma al de otros funcionarios que fueron convocados en otras circunstancias, por ejemplo los ministros Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, convocados en el marco de interpelaciones que fracasaron por sus respectivas ausencias. El único funcionario que hasta ahora se ha presentado es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En caso de ausentarse ambos funcionarios la comisión deberá ordenar el libramiento de una segunda notificación. De volver a faltar podrán requerir la asistencia de la justicia para garantizar su comparecencia por la fuerza pública.