Lian Flores: buscan a niño de 3 años desaparecido en Córdoba

El lunes, un hombre contó que, ese mismo sábado, vio una camioneta que no había visto nunca ingresar a la zona donde desapareció el niño. La Policía provincial allanó el domicilio de un hombre mayor de edad y se llevaron a cabo otros procedimientos que finalizaron con el secuestro de tres camionetas y once teléfonos celulares que son peritados. Asimismo, en las últimas horas el Ejército Argentino se sumó a los operativos de búsqueda.

Liam Flores niño desaparecido alerta Sofía.jpg

Operativo Lian Flores

"No hay detenidos; tampoco hay ninguna teoría firme", expresó a la prensa el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado. De esta manera aclaró que ninguna premisa tiene actualmente más peso que otra, mientras se barajan hipótesis sobre un posible accidente podría haber tenido el menor de edad, un presunto rapto, un supuesto conflicto intrafamiliar o si pudo o no deberse al accionar de algún vecino. Todas las premisas siguen siendo materia de investigación.

Mientras la búsqueda continúa con drones, un helicóptero y perros, e involucra a más de cien agentes, los especialistas destacan las particularidades del caso, que van desde la "ruralidad" de la zona donde desapareció el niño, la integración de una comunidad con tradiciones específicas y su ámbito de trabajo y la gente que conoce un terreno complejo por sus características.

Liam Flores niño desaparecido alerta Sofía Córdoba.jpg

Los minutos previos a la desaparición de Lian Flores

En el momento señalado como el de la desaparición, sus padres estaban durmiendo la siesta. Cuando despertaron no lo vieron, ni en la casa ni en el lugar donde siempre solían realizar sus juegos, por eso tomaron la decisión de realizar la denuncia por su desaparición. En las primeras informaciones que se difundieron se indicó que Liam "y mide aproximadamente 90 centímetros y vestía un pantalón corto azul, mientras que no llevaba camisa ni calzado".

En ese sentido, las autoridades hicieron foco en las altas temperaturas registradas en Ballesteros Sud y alrededores al momento de su desaparición, por lo que temen a que el nene se haya mareado o deshidratado. Tras la presentación de sus padres, se abrió una causa en la Fiscalía de 2ª Nominación de Bell Ville, a cargo de la doctora Isabel María Reyna.

La zona tiene la presencia de altos pastizales, una característica que dificulta la búsqueda del menor: los cultivos llegan casi a los dos metros y el niño mide 90 centímetros. Por este motivo, se desplegaron más de cien policías de distintas áreas: Departamental Unión, Patrulla Área, Rural y Duar.

Tras la denuncia, se dio inicio a un amplio operativo y en la madrugada de este lunes desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba intensificó la búsqueda en un “trabajo coordinado con despliegue de recursos humanos y tecnológicos”. La incertidumbre también pasa por el lado de que en dicho municipio hay pocas manzanas y construcciones.

Liam Flores niño desaparecido alerta Sofía búsqueda Córdoba.jpg

Camioneta misteriosa

En medio de la búsqueda, un vecino del pueblo dijo haber visto una camioneta en el horario en el que desapareció Lian. A raíz de ello, se realizó un allanamiento donde se secuestraron celulares y un vehículo. “Entró, iba despacito, pero de repente dio media vuelta y se fue”, contó el hombre llamado Raúl, quien relató que vio esa escena cuando almorzaba.

"Entró una chata blanca con vidrios polarizados, modelo nuevo. Pensé que podía ser algún cliente que compra ladrillos... no le di importancia en ese momento. No conversó con nadie y ahí nomás se fue”, detalló a TN.

Su versión fue reforzada por Maricel, una mujer del poblado que habló punto cero de la búsqueda: “Lo único que nos sorprendió el sábado fue la camioneta blanca que entró al predio, estuvo casi nada de tiempo... recorrió despacio, no preguntó nada y después se fue así como entró”.

“Nunca pasó nada acá adentro”, sostuvo la vecina en diálogo con los medios de comunicación, donde aclaró que es normal que los chicos jueguen en el patio de las viviendas y que por lo general no ingresan a los campos, solo en una zona en la que quedan a la vista de los residentes.

Allanamientos: camionetas y celulares secuestrados

En el marco de la causa en manos de la fiscal Reyna, se realizó un allanamiento en la casa de un hombre identificado como A.C., de 50 años, ubicada en el cruce de las calles Jorge Newbery y Figueroa Alcorta. En el lugar se procedió al secuestro de una camioneta Toyota Hilux de color blanca y tres teléfonos.

Por el momento no hay detenidos, aunque sí gente declarando. Además, en un segundo operativo realizado en la zona de Bell Ville, cerca de Ballesteros Sud, se incautaron otros dos celulares. En total hay once teléfonos siendo investigados luego de otros procedimientos que se hicieron en Villa María.

Juan Manuel Delgado, fiscal general de Córdoba, habló desde el lugar donde se realizan los peritajes y dijo que hay secreto de sumario en la causa. “No hemos tenido resultados positivos, peritamos tanto afuera como adentro del predio”, contó a la prensa acerca de cómo avanzan los operativos.

En tanto, el funcionario judicial sostuvo que no puede dar mayores detalles, aunque sí contó que hay personas que están declarando en este momento, entre ellos menores. “Hay tres camionetas blancas secuestradas, más once celulares. No hay detenidos”, sumó. "No vamos a parar hasta que lo encontremos", dijo Delgado, mientras la comunidad sigue de cerca los acontecimientos y mantiene la esperanza.

Liam Flores niño desaparecido.jpg

La alerta Sofía y una búsqueda a contrarreloj

Debido al operativo de búsqueda, se activó el sistema Alerta Sofía por el caso de Lian Flores, un mecanismo de emergencia diseñado para la localización inmediata de menores desaparecidos en situaciones de alto riesgo. Esta forma parte del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), y tiene como finalidad difundir de manera urgente información clave sobre desapariciones que impliquen peligro inminente para niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio de Seguridad es el encargado de coordinar su activación, asesorando a los equipos técnicos a cargo, y se basa en el reconocido Alerta Amber, utilizado en más de 40 países. Para su activación, deben presentarse determinados criterios, como el hecho de que la persona desaparecida tenga menos de 18 años, exista una denuncia oficial y una investigación en curso, el juez a cargo autorice el sistema, se entienda que hay un alto riesgo inminente para la víctima y no se vulnere su integridad mediante esta difusión de datos.

La organización no gubernamental (ONG) que busca a niños perdidos, Missing Children, también publicó la foto de Liam Flores para ampliar su búsqueda a nivel nacional e internacional. En esa línea, a casi 48 horas de su desaparición, el Ejército se sumó a los operativos de búsqueda.

En la continuidad de los operativos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó un alerta naranja por altas temperaturas en la localidad cordobesa, con una máxima por arriba de los 36° para este lunes. Asimismo, se espera que a partir de esta noche comience el mal pronóstico con tormentas aisladas y prosiga durante el martes y miércoles con tormentas fuertes.