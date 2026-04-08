Ley de Glaciares: incidentes entre la Policía y los manifestantes cerca del Congreso Mientras el proyecto de la Ley de Glaciares se debate en la Cámara de Diputados y el Gobierno nacional busca su sanción, se produjeron incidentes. 8 de abril 2026 · 18:06hs

Foto: Clarín Hubo incidentes fuera del Congreso mientras se debate la Ley de Glaciares.

Una persona fue detenida por los incidentes se registran en la tarde de este miércoles entre militantes y la Policía en medio de la protesta contra la Ley de Glaciares que se trata en la Cámara de Diputados.

LEER MÁS: Ley de Glaciares: Gustavo Bordet anticipó su voto negativo Los incidentes fuera del Congreso El hecho se registró en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaban dispersar a los manifestantes con el objetivo de que permanezcan en el Congreso.

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Hasta el momento se registró el arresto de un activista que participó de los desmanes en el centro porteño mientras se trata el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.