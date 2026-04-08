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Ley de Glaciares: incidentes entre la Policía y los manifestantes cerca del Congreso

Mientras el proyecto de la Ley de Glaciares se debate en la Cámara de Diputados y el Gobierno nacional busca su sanción, se produjeron incidentes.

8 de abril 2026 · 18:06hs
Hubo incidentes fuera del Congreso mientras se debate la Ley de Glaciares. 

Foto: Clarín

Hubo incidentes fuera del Congreso mientras se debate la Ley de Glaciares. 

Una persona fue detenida por los incidentes se registran en la tarde de este miércoles entre militantes y la Policía en medio de la protesta contra la Ley de Glaciares que se trata en la Cámara de Diputados.

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Los incidentes fuera del Congreso

El hecho se registró en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaban dispersar a los manifestantes con el objetivo de que permanezcan en el Congreso.

El oficialismo confía en reunir entre 135 y 140 votos para aprobar el proyecto que modifica la Ley de Glaciares. La sesión EN VIVO

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Hasta el momento se registró el arresto de un activista que participó de los desmanes en el centro porteño mientras se trata el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

Ley de Glaciares incidentes Policía Congreso
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