Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Mediante la resolución N° 2026/94 el ENARGAS autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A. a partir del 1° de Marzo de 2026 y que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos.

4 de marzo 2026 · 07:23hs
Las nuevas tarifas, además de una variación en el valor del Cargo Fijo, contienen un ajuste en el valor del Cargo Variable o cargo por metro cúbico de gas consumido para los usuarios que se debe a la variación del precio del gas en boca de pozo y a la variación del costo de transporte.

Servicios residencial, SGP, EBP, SGG, GNC y Gran Usuario

Tarifa social

Tasas y Cargos

