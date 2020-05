El tierno gesto de una nena de siete años se hizo viral en las redes y conmovió a todos por igual. Se trata de Antonella, una pequeña que vive con sus padres en Maquinchao, Río Negro, y que por iniciativa propia le regaló todos sus ahorros a una vecina que vivió un mal momento.

Andrea trabaja como asistente odontológica en el hospital local y el sábado pasado perdió su billetera con el cobro de una plata que meses atrás había prestado, los documentos personales de su hijo y una tarjeta de débito con la clave de acceso escrita en un papel.

“Como era nueva anoté el Pin para recordarlo y no llegué a pasarlo a un lugar más seguro”, contó en diálogo con Infobae.

Quien la encontró no sólo no se la devolvió, sino que además optó por ir al único cajero automático que tiene Maquinachao y realizó dos extracciones.“No le alcanzó con el efectivo que tenía en la billetera -casi 4 mil pesos- y fue dos veces a sacar plata, en total se llevaron 25.000 pesos. Casi todo mi sueldo”, indicó.

nena solidaria 3.jpg

Maquinchao, es una pequeña localidad de Río Negro, con alrededor de 2.400 habitantes, en los que la mayoría de los vecinos se conocen. Al respecto, Andrea aseguró que ese tipo de delitos “no son comunes en la zona” y agregó: “Me da bronca saber que la persona que lo hizo seguramente me conoce. No se trata de la plata, porque creo que va y viene, sino del acto mal intencionado”.

Luego de hacer la denuncia correspondiente, todos los vecinos se enteraron de lo que había ocurrido, incluida la pequeña Antonella.

Esa misma noche, la nena de siete años rompió la alcancía que tenía en su habitación. Le pidió a su papá Sergio el celular para usar la linterna porque ya había oscurecido y fue directo a la casa de Andrea. Sin embargo, como nadie le contestó, decidió dejar su regalo en la reja de la entrada.

Fue el hijo de Andrea quien encontró la sorpresa. “Me dijo: ‘Mamá mirá esto’. Era un nota escrita pegada en un cartulina colorada, y un billete de $100. Cuando lo leí me puse a llorar”, contó.

El papelito decía: “Vecinos, que malo que les hayan robado plata y por eso les traje plata. (100) pesos. Era todo lo que tenía. Anto”. El gesto incluyó un dibujo de una carita y tres corazones.

nena solidaria 2.jpg

Conmovida por el gesto, Andrea lo compartió en las redes. Fue entonces cuando los padres de Anto se enteraron del gran gesto de su hija.

“Estoy triste porque nos robaron, por la actitud de la persona. Pero llega una vecinita, Anto, y me deja en mi puerta esta notita que me hace llorar, pero de la ternura que me provoca. Y a la vez me da tranquilidad que hay personas que sí valen la pena. Gracias por el gesto, bella personita y también a tu familia porque ella está detrás de ti inculcándote buenas acciones”, escribió.