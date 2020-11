Los familiares de Nélida aseguran que “ella tienen una aseguranza en la casa. Es una maceta tapada con tierra en donde hay cabezas de animales. Una gallina, un chivo. Esto es por el umbanda. Tal vez había hecho una promesa y por eso lo quemó al nene, no lo sabemos. Lo que sí, ella dijo que el templo donde va queda en Villa Gobernador Gálvez y ella se quería ir a vivir allá. Contaba que tenia un santito y el Pai Ogun”, publica La Capital.

Una vecina contó que “cerca de las 23" vio el humo y que Alexis salió corriendo, con la madre atrás que gritaba que el chico estaba jugando con alcohol y se prendió fuego. "Pero el chiquito caminó por el costado de la calle y se quedó parado con los brazitos abiertos mientras le decía «mamá , vos me quemaste, ¿por que?», y lloraba. Ella le decía que estaba mintiendo pero el nene seguía con que fue ella. Entonces lo llevamos al hospital”, agregó.

Silvia, la abuela, relató que “Nélida era una chica normal y tuvo su primer hijo, Alexis, a los 16 años. El padre del nene se ahorcó por que ella no se lo dejaba ver. Después vino el nene de siete y el de dos, pero son todos de padres distintos. Ella no toma alcohol ni se droga y trabaja vendiendo alfajores y eso. A los chicos siempre los trató mal pero con Alexis se agarraba más, le decía bastardo, lo insultaba”.

"La volvió loca el culto umbanda", dice la familia de la mujer que quemó a su hijo

La mujer, sentada junto a una sobrina en las puertas del Vilela, no dejaba de indignarse: “Muchas veces discutí con ella por el trato al gordo, así le decimos a Alexis. Pobrecito se tenía que encargar de sus dos hermanitos y si el más chico se ensuciaba él lo tenia que lavar porque ella no tenía ganas. Les hacía una comida al día y si tenían hambre a la noche o a la tarde les gritaba que se la calentaran. Vivían comiendo porquerías o le pedían a los vecinos”, dijo Silvia. “Yo siempre me traía uno a casa o a los tres. Cuando estaban en casa iban a la escuela, sino ni iban. Nélida vivía en la zona del barrio Viviendas, por Rouilllón, y le pagaba a una piba para que llevara a Alexis a la escuela mientras ella dormía. Yo le dije muchas veces que no estaba para ser madre y le hice ligar las trompas”, aseguró.

El miércoles pasado a Silvia le avisaron que Alexis estaba en el hospital y cuando llegó la encontró a Nélida ahí. “Le dije que ella lo había quemado y ella me dijo que no, que era mentira. Entonces me fui hasta la casa y pregunté a los vecinos. Vi el cuarto de los chicos y el de ella y decidí hacer la denuncia. Fui a la seccional del barrio y no me dieron pelota, después a Fiscalía y tampoco; hasta que me tomaron la denuncia en la 15ª y después fuimos con mi sobrina de nuevo a la Fiscalía y les contamos todo y que pensamos que fue ella. Eso pasó el jueves mientras Nélida estaba en el hospital porque no tenía dónde ir y llegó la policía y la detuvo".

Según contaron los vecinos de Barra al 3400, la casa de Nélida y los chicos fue usurpada el jueves por la mañana, con lo que ya no tendrían dónde vivir. Por otro lado, Silvia está a cargo de sus dos nietos y cuidando a Alexis.

El fiscal Adrián Spelta explicó que una vez recibida la denuncia de la abuela se allanó la casa de calle Barra y los peritos encontraron “la cama del menor quemada, debajo de ella una botella de gaseosa chamuscada y con restos de alcohol, varios velones o velas de gran tamaño y prendas de vestir del chico dañadas por el fuego”.

Luego de la detención, Nélida Beatriz B. está a la espera de la audiencia imputativa que se realizará el lunes bajo la figura de homicidio agravado por el vinculo en grado de tentativa. En tanto desde Fiscalía dieron el parte de lo ocurrido a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.