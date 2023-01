"La unidad es importante pero no podemos negociar el cambio"

Lo dijo Macri a legisladores del PRO y dejó abierta la posibilidad de que no haya unidad sino internas en Juntos por la candidatura. Estuvieron entrerrianos.

"No podemos negociar el cambio", dijo Macri (Archivo)

El ex presidente Mauricio Macri encabezó este fin de semana un encuentro del Foro Federal de Legisladores Provinciales del PRO, del que participaron los entrerrianos Esteban Vitor y Nicolás Mattiauda. El ex Jefe de Estado relativizó el peso de la unidad en la alianza opositora, con varios nombres en danza para liderar a nivel nacional la disputa electoral contra el Frente de Todos este año.

El legislador paranaense insistió: "Tenemos que trabajar en cada una de nuestras provincias para consolidar el cambio y obtener una victoria en el 2023 que nos devuelva la esperanza. Tenemos que ganar en cada municipio, en cada provincia y así obtener una victoria arrolladora en las elecciones presidenciales. Este año el cambio tiene que ser total”, sentenció.

Por su parte, Mattiauda destacó el "momento de debate, análisis y reflexión sobre los desafíos políticos y partidarios del presente, pero particularmente del futuro cercano" compartidos con Macri. El también dirigente rural de Gualeguaychú afirmó: "Merecemos un país mejor y debemos trabajar para generar la oportunidad de volver a creer en un cambio".

Vitor Macri Legisladores.jpg Vitor (arriba, segundo de izq. a der.) y Mattiauda (arriba, segundo de der. a izq.) en Bariloche con Macri

Por su parte, Macri instó a “tener liderazgo y compromiso, pero sobre todo la convicción irrenunciable en el cambio".

"La unidad es importante, pero lo más importante, lo que no podemos negociar es el cambio, porque esa es la manera de que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un país mejor”, remarcó el líder del PRO.

LEER MÁS: Mauricio Macri no descartó presentarse a las PASO en las elecciones presidenciales de 2023

El ex presidente sugirió así la posibilidad de una competencia abierta por la candidatura presidencial en el principal frente opositor, carrera que corren el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y de la que no se confirma ni se descarta la participación del propio Macri, quien sustituiría, en ese caso, la postulación de su ex ministra de Seguridad.

El encuentro del ex mandatario con los legisladores del país tuvo lugar en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche y además participaron el ex ministro de Economía de Cambiemos, Hernán Lacunza, y el ex secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco.

“Acá no hay una disputa entre la Capital y las provincias, como nos quiere hacer creer este gobierno de mentirosos. La verdadera discusión es entre quienes trabajan para generar riqueza y los que se la apropian”, fustigó Macri en alusión al enfrentamiento de los gobernadores de casi todas las provincias contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras el fallo de la Corte Suprema por coparticipación que benefició al distrito más rico del país.