La periodista Mariela Fernández contó que fue abusada a los 10 años

Este jueves, mientras desarrollaba en su programa una noticia sobre una denuncia de abuso infantil, la periodista Mariela Fernández resaltó la importancia de estar atentos a los indicios que suelen dejar los menores que sufren este tipo de maltratos y compartió su experiencia personal.

"Yo fui víctima de abuso a mis 10 años y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras, me daba vergüenza. Mi mamá no se dio cuenta", contó la conductora.

"El que descubre la situación es mi hermano menor y fue él que puso en palabras lo que había visto, lo que estaba pasando. Y es ahí donde a mi me corren de de ese lugar", relató la periodista de C5N.

El momento en que @marufernandez_ contó que fue víctima de abuso a los 10 años.

Gracias Maru por ayudar a visualizar la lucha de quienes sufrieron esta traumática experiencia y generar conciencia sobre el necesario cuidado de los más pequeños. pic.twitter.com/vysG8Jz8PA — C5N (@C5N) August 20, 2020

Luego recordó que en su casa "no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial. Simplemente, nos corrimos, se cortó el vínculo con la familia. Pasaba esto tiempo atrás, era de callarse, daba vergüenza".

"Lo sobrellevamos como pudimos. Yo recién hace muy poquitos años pude ponerlo en palabras en una terapia, pude sobrellevarlo, salir adelante y aún así me cuesta expresarlo", dijo.

"Quiero ponerme en el lugar de esos chiquitos con quienes yo me siento identificada, donde no hay voz, donde no hay manera de expresarlo. Necesitamos de esos adultos para que estén atentos y para que visualicen aquello que los chicos no pueden poner en palabras", finalizó.