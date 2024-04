La Feria del Libro abrió con fuertes críticas a Milei

Desde la Fundación El Libro cuestionaron que Nación haya retirado su apoyo económico y que Milei aún así pidió participar. "No hay plata", respondieron.

El discurso de Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, durante la apertura de la tradicional Feria del Libro de Buenos Aires, sorprendió por la dureza en las críticas hacia el Gobierno nacional, al que acusó de atacar “al corazón de la cultura”. Además, en su presentación, advirtió que no podían garantizar la seguridad del presidente Javier Milei, quien tiene la intención de presentar su último libro.

“Desde la vuelta a la democracia hasta ahora nunca ocurrió una Feria con un hostigamiento, con una actitud tan hostil de parte de un Gobierno hacia la cultura en general y también hacia la Feria en particular”, afirmó Vaccaro. El biógrafo de Jorge Luis Borges reprochó que la gestión de Milei no realizó aportes para la concreción de la feria, y aún así habría reclamado participar.

Entre Ríos no tendrá presencia oficial en la Feria del Libro

“Luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de La Rural”, introdujo Vaccaro, mientras su auditorio silbaba al Presidente.

También, explicó que la presencia de Milei implicaría un esfuerzo económico que la organización no está en condiciones de afrontar. “Señor presidente, se lo digo con una mano en el corazón, no hay plata”, ironizó utilizando una muletilla del líder libertario. Esa expresión despertó aplausos en la sala. “Su participación en la Feria implica una serie de erogaciones extraordinarias que la Fundación del Libro no puede afrontar”, remarcó Vaccaro.

“No podemos garantizar la seguridad del Presidente, que además entiendo que debe tener un costo altísimo, su participación al aire libre, porque entiendo que su idea era participar en la pista de la Sociedad Rural. Para nosotros eso tiene un costo adicional importante. Es una cosa que nos excede. Además del perjuicio que le ocasiona a los expositores, ya pasó cuando vino Cristina, los pabellones se vaciaron porque todo el mundo quería ver a Cristina”, explicó.

Además, rechazó las definiciones que suele hacer el Presidente al acusar a ciertos sectores de practicar un “marxismo cultural”. “No sé qué es un marxismo cultural. Por ahí, todos los que no compartimos una idea somos comunistas, kirchneristas… es una definición que no tiene ningún asidero”, apuntó Vaccaro.

Por último, ratificó que habían mantenido negociaciones con el Banco Nación para que la entidad tuviera presencia en la muestra, que incluso habían aceptado las condiciones que habían solicitados las autoridades de la institución, pero que a último momento decidieron declinar de la participación. ”Dejaron trascender en la reunión que la orden los trascendía a ellos, que la orden venía de arriba”, afirmó.

El presidente tiene previsto presentar un libro que asegura haber terminado en largos viajes de avión el domingo 12 de mayo, a las 16.30, en la Pista Central de la Rural.

Sin Entre Ríos

En consonancia con Nación, el gobierno de Entre Ríos también decidió retirarse de la Feria del Libro de Buenos Aires, la más concurrida en el mundo de habla hispana. La razón de esa ausencia es económica.

De acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, la participación de la Provincia tendría un costo de unos $50 millones para instalar un stand entre el 25 de abril y el 13 de mayo próximos. Por ello, Cultura desestimó la posibilidad y reforzó la decisión de realizar ferias provinciales en distintas localidades entrerrianas.