La Bancaria anunció un paro nacional para el próximo jueves

Sergio Palazzo, quien encabeza el gremio de La Asociación Bancaria (AB), afirmó: "No se logró un acuerdo. Hemos planteado, más allá de los porcentajes y revisar las paritarias del 2022, que el sector empresario se haga cargo de parte del impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores. La respuesta ha sido negativa". En ese marco, el secretario gremial anticipó que si el sector empresario no escucha el reclamo, AB se reunirá "para intensificar las medidas". "Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar", remarcó Palazzo.