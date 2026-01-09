La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras 25 años..

La UE aprobó por mayoría cualificada el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, pese a la oposición de Francia y agricultores, tras 25 años de negociación.

Una mayoría cualificada de países de la Unión Europea aprobó este viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur , negociado durante más de 25 años y duramente criticado por el sector agropecuario europeo y por Francia, según indicaron a AFP fuentes diplomáticas.

Con esta luz verde, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar el lunes a Asunción para firmar el acuerdo comercial que vinculará a la UE con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Luz verde al acuerdo UE-Mercosur pese a la oposición de Francia

Mercosur (1).jpeg

El respaldo de los Estados miembros allana así el camino para la entrada en vigor del mayor acuerdo de libre comercio jamás negociado por Bruselas, que creará un mercado integrado de unos 780 millones de consumidores.

Los embajadores de la UE apoyaron el pacto en una reunión celebrada el viernes en Bruselas, pese a la oposición de Francia y de otros países, según personas familiarizadas con las deliberaciones que hablaron bajo condición de anonimato. Para su aprobación solo era necesaria una mayoría cualificada.

El acuerdo busca eliminar aranceles e impulsar las exportaciones entre ambos bloques, poniendo fin a más de dos décadas de negociaciones intermitentes. Sin embargo, ha sido altamente controvertido, especialmente entre los agricultores europeos, que temen una afluencia de importaciones agrícolas desde América del Sur.

En la víspera de la decisión, agricultores se manifestaron en el centro de París, mientras que el viernes se registraron protestas similares en Polonia. Irlanda figuró entre los países que votaron en contra del acuerdo.

Los líderes europeos habían intentado ratificar el pacto durante la cumbre del mes pasado, pero la oposición de último momento de Italia —que se convirtió entonces en el voto decisivo— bloqueó su aprobación. Finalmente, Roma respaldó la propuesta en la reunión del viernes, en parte gracias a los fondos adicionales prometidos por la Comisión Europea para los agricultores en el próximo presupuesto plurianual de la UE.

Mercosur.jpeg La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras 25 años..

También influyeron las medidas de salvaguardia ofrecidas al sector agrícola. Entre ellas figura el compromiso de abrir una investigación para suspender temporalmente los aranceles preferenciales si se detecta un aumento de las importaciones desde América del Sur o una caída de los precios en comparación con el promedio de los últimos tres años.

El umbral para activar esa investigación se fijó en el 5%, por debajo del 8% propuesto anteriormente, tras la presión de países como Italia y Francia, así como del Parlamento Europeo.

Francia, que se ha opuesto de forma sistemática al acuerdo al considerar que perjudica a agricultores y consumidores europeos, votó en contra del pacto. "Francia es favorable al comercio internacional, pero el acuerdo UE-Mercosur es un acuerdo de otra época, negociado durante demasiado tiempo sobre bases que están demasiado obsoletas", afirmó el presidente Emmanuel Macron en la red social X. "No se puede justificar exponer sectores agrícolas sensibles y esenciales a riesgos para nuestra soberanía alimentaria", añadió.

El acuerdo aún debe ser respaldado por el Parlamento Europeo. Durante más de dos décadas, las negociaciones se han visto interrumpidas en repetidas ocasiones por las preocupaciones en torno a la protección del medioambiente y a los estándares agroalimentarios del Mercosur.

Pese a ello, países como Alemania y España han defendido firmemente el pacto, al considerar que abrirá nuevas oportunidades de exportación. Según estimaciones de Bloomberg Economics, el acuerdo podría impulsar la economía del Mercosur hasta en un 0,7% y la de la UE en un 0,1%. Desde el punto de vista geopolítico, también reforzaría la presencia europea en una región donde China se ha consolidado como un proveedor industrial clave y un importante comprador de materias primas.