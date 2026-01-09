Uno Entre Rios | El Mundo | Mercosur

La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras 25 años

La UE aprobó por mayoría cualificada el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, pese a la oposición de Francia y agricultores, tras 25 años de negociación.

9 de enero 2026 · 09:25hs
La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras 25 años.

La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras 25 años.

Una mayoría cualificada de países de la Unión Europea aprobó este viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, negociado durante más de 25 años y duramente criticado por el sector agropecuario europeo y por Francia, según indicaron a AFP fuentes diplomáticas.

Con esta luz verde, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar el lunes a Asunción para firmar el acuerdo comercial que vinculará a la UE con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Donald Trump ordena la retirada de Estados Unidos de organizaciones internacionales, 31 son de ONU. “Ya no favorecen los intereses estadounidenses”, dijo

Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante un tribunal federal de Nueva York.

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante un tribunal federal de Nueva York

LEER MÁS: Mercosur–Unión Europea: Lula anunció la firma del mayor acuerdo comercial del mundo

Luz verde al acuerdo UE-Mercosur pese a la oposición de Francia

Mercosur (1).jpeg

El respaldo de los Estados miembros allana así el camino para la entrada en vigor del mayor acuerdo de libre comercio jamás negociado por Bruselas, que creará un mercado integrado de unos 780 millones de consumidores.

Los embajadores de la UE apoyaron el pacto en una reunión celebrada el viernes en Bruselas, pese a la oposición de Francia y de otros países, según personas familiarizadas con las deliberaciones que hablaron bajo condición de anonimato. Para su aprobación solo era necesaria una mayoría cualificada.

El acuerdo busca eliminar aranceles e impulsar las exportaciones entre ambos bloques, poniendo fin a más de dos décadas de negociaciones intermitentes. Sin embargo, ha sido altamente controvertido, especialmente entre los agricultores europeos, que temen una afluencia de importaciones agrícolas desde América del Sur.

En la víspera de la decisión, agricultores se manifestaron en el centro de París, mientras que el viernes se registraron protestas similares en Polonia. Irlanda figuró entre los países que votaron en contra del acuerdo.

Los líderes europeos habían intentado ratificar el pacto durante la cumbre del mes pasado, pero la oposición de último momento de Italia —que se convirtió entonces en el voto decisivo— bloqueó su aprobación. Finalmente, Roma respaldó la propuesta en la reunión del viernes, en parte gracias a los fondos adicionales prometidos por la Comisión Europea para los agricultores en el próximo presupuesto plurianual de la UE.

Mercosur.jpeg
La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras 25 años..

La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras 25 años..

También influyeron las medidas de salvaguardia ofrecidas al sector agrícola. Entre ellas figura el compromiso de abrir una investigación para suspender temporalmente los aranceles preferenciales si se detecta un aumento de las importaciones desde América del Sur o una caída de los precios en comparación con el promedio de los últimos tres años.

El umbral para activar esa investigación se fijó en el 5%, por debajo del 8% propuesto anteriormente, tras la presión de países como Italia y Francia, así como del Parlamento Europeo.

Francia, que se ha opuesto de forma sistemática al acuerdo al considerar que perjudica a agricultores y consumidores europeos, votó en contra del pacto. "Francia es favorable al comercio internacional, pero el acuerdo UE-Mercosur es un acuerdo de otra época, negociado durante demasiado tiempo sobre bases que están demasiado obsoletas", afirmó el presidente Emmanuel Macron en la red social X. "No se puede justificar exponer sectores agrícolas sensibles y esenciales a riesgos para nuestra soberanía alimentaria", añadió.

El acuerdo aún debe ser respaldado por el Parlamento Europeo. Durante más de dos décadas, las negociaciones se han visto interrumpidas en repetidas ocasiones por las preocupaciones en torno a la protección del medioambiente y a los estándares agroalimentarios del Mercosur.

Pese a ello, países como Alemania y España han defendido firmemente el pacto, al considerar que abrirá nuevas oportunidades de exportación. Según estimaciones de Bloomberg Economics, el acuerdo podría impulsar la economía del Mercosur hasta en un 0,7% y la de la UE en un 0,1%. Desde el punto de vista geopolítico, también reforzaría la presencia europea en una región donde China se ha consolidado como un proveedor industrial clave y un importante comprador de materias primas.

Mercosur Unión Europea Comercio
Noticias relacionadas
Arrestan a un hombre por destrozos en la casa del vicepresidente de EE.UU. en Ohio.

Arrestan a un hombre por destrozos en la casa del vicepresidente de EE.UU. en Ohio

Donald Trump habló sobre Cuba a bordo del Air Force One

Trump: "Cuba está lista para caer, no tienen más ingresos sin el petróleo de Venezuela"

delcy rodriguez invito a donald trump a trabajar en una agenda de cooperacion

Delcy Rodríguez invitó a Donald Trump a trabajar "en una agenda de cooperación"

nicolas maduro y su esposa comparecen este lunes ante la justicia de nueva york

Nicolás Maduro y su esposa comparecen este lunes ante la Justicia de Nueva York

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

Piedras Blancas vive una temporada exitosa y afianza su perfil turístico

Piedras Blancas vive una temporada exitosa y afianza su perfil turístico

La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras 25 años

La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras 25 años

Ultimo Momento
Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

Piedras Blancas vive una temporada exitosa y afianza su perfil turístico

Piedras Blancas vive una temporada exitosa y afianza su perfil turístico

La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras 25 años

La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras 25 años

La oferta que cambió el destino de Hernán Rivero

La oferta que cambió el destino de Hernán Rivero

Influencer libertaria chocó borracha en Mar de Ajó

Influencer libertaria chocó borracha en Mar de Ajó

Policiales
Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Fuerte choque entre camiones en ruta 12

Fuerte choque entre camiones en ruta 12

Fue un calvario: el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

"Fue un calvario": el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Ovación
La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

La provincia
Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

Piedras Blancas vive una temporada exitosa y afianza su perfil turístico

Piedras Blancas vive una temporada exitosa y afianza su perfil turístico

SMN emitió alerta por tormentas para Entre Ríos

SMN emitió alerta por tormentas para Entre Ríos

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Dejanos tu comentario