Julián Serrano tomó una drástica decisión en las redes sociales

El influencer paranaense Julián Serrano tomó una decisión en las redes sociales y decidió irse de X, ex Twitter.

El paranaense Julián Serrano generó una gran polémica en las redes sociales tras la muerte de Liam Payne, integrante de One Direction. Sus comentarios, considerados por muchos como egocéntricos, provocaron una ola de críticas que lo llevaron a tomar una drástica decisión.

Serrano escribió: “Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D, con mi misma edad, en mi país y en el día de mi cumpleaños”.

Reacciones en las redes sociales

La reacción de los usuarios no se hizo esperar, y rápidamente las críticas y burlas se dirigieron hacia el influencer. Ante esto, Serrano respondió defendiendo su postura y criticando a quienes lo atacaban.

El exnovio de Oriana Sabatini se quejó de los insultos recibidos y lamentó la actitud de las personas en las redes sociales.

La polémica escaló rápidamente, y finalmente Serrano anunció que abandonaría la plataforma. A través de un extenso mensaje, el influencer expresó su frustración y decepción ante la reacción de los usuarios, asegurando que se sentía destrozado y que ya no podía más.

El mensaje de Serrano

“Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien que siempre estaba feliz que siempre estaba sonriendo; alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacía nada más que ayudar a las personas; alguien que amó con todo su corazón. Me voy de X”, escribió.

Con esta decisión, Serrano se suma a la lista de conocidos que han decidido alejarse de las redes sociales debido al acoso y las críticas recibidas. Su caso ha generado un nuevo debate sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental y el bienestar de las personas públicas.