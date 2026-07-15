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"Jugamos contra los piratas usurpadores", dijo Victoria Villarruel

La Vicepresidenta se diferenció una vez más del gobierno de Javier Milei y salió a cruzar a Alejandra Monteoliva. El antecedente con Francia.

15 de julio 2026 · 09:17hs
Jugamos contra los piratas usurpadores, dijo Victoria Villarruel

Victoria Villarruel salió a calentar la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, del Mundial 2026 de la FIFA entre Argentina e Inglaterra en redes sociales al advertir que "no es un partido más". Lejos de cualquier postura diplomática, la vicepresidenta advirtió que "jugamos contra los piratas usurpadores" y que "hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro".

La compañera de fórmula de Javier Milei salió así a diferenciarse de la postura del gobierno nacional que, a través de Alejandra Monteoliva, había emparentado el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas a un mensaje política o una provocación que no podría estar presente dentro del estadio de Atlanta donde hoy se definirá al segundo finalista del Mundial de la FIFA.

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"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", fue el posteo de este lunes por la noche de Villarruel en redes sociales.

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Polémica mundialista por Malvinas

Este mismo lunes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió durante una entrevista al operativo de seguridad que fue coordinado junto con las autoridades estadounidenses y advirtió que no podrán ingresara la cancha "carteles, banderas o mensajes provocativos".

"Está prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial. No van a poder ingresar banderas o carteles con ese contenido", aseguró Monteoliva en referencia a banderas o remeras con la imagen de las islas o cualquier tipo de referencia al legitimo reclamo de soberanía que es una política de Estado de la Argentina.

Villarruel, sin mencionarla, salio a cruzarla en redes sociales, asegurando que no iba a "ser políticamente correcta ni pecho frío" en relación a la causa Malvinas. En abril del 2025, en un nuevo aniversario de la guerra, Javier Milei desconoció el reclamo histórico de la soberanía argentina sobre las Islas, sostenido ante Naciones Unidas desde 1965 y, por cadena nacional, avaló la posición inglesa del supuesto derecho a la autodeterminación de los kelpers.

En aquel discurso en el cenotafio de la Plaza San Martín, el Presidente aseguró que "cuando la Argentina sea una potencia", los "malvinenses decidan votarnos con los pies" y "prefieran ser argentinos sin que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo".

La restricción de cualquier imagen o reclamo de soberanía sobre las Malvinas en el Mundial fue ratificada por Monteoliva luego de una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial en Virginia junto al FBI, despertó también el repudio de otros dirigentes de la oposición.

El diputado Esteban Paulón Paulón presentó incluso un proyecto de resolución contra esa medida. “Repudiamos el aval de la ministra Monteoliva a la prohibición de visibilizar el reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas en el partido Argentina-Inglaterra”, dijo al anunciar esa iniciativa. “La soberanía sobre Malvinas no es un ‘mensaje político’, es un mandato constitucional irrenunciable. Además ratificamos el derecho ciudadano a visibilizar esta causa histórica en todo lugar y contexto”, agregó.

Victoria Villarruel Malvinas Mundial 2026
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La ministra de Seguridad confirmó que no se permitirá el ingreso de banderas, carteles ni mensajes vinculados a las Islas Malvinas durante la semifinal.

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