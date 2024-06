José Alperovich recibirá esta noche el veredicto por los delitos de abuso sexual

El juicio comenzó el pasado 5 de febrero donde, al inicio, Alperovich decidió no declarar. No obstante, el último día de la etapa testimonial, negó las acusaciones y aseguró que "no es un depravado" y denunció que la causa fue armada para perjudicarlo. El juez de la causa, Juan María Ramos Padilla, deberá además resolver el pedido de la querella que solicitó la prisión preventiva del acusado, en caso de que se llegue a un veredicto condenatorio .

La querella había solicitado una condena de 22 años de prisión para el también ex senador bajo la calificación de abuso sexual con acceso carnal reiterado en seis oportunidades, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante en tres hechos a los que consideraron que deben ser tomados como uno solo. Por otro lado, la Fiscalía exigió una pena de 16 años y medio por abuso sexual agravado por acceso carnal en seis oportunidades, y por haber cometido al menos tres hechos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa.

Mientras, el abogado defensor solicitó la absolución de su cliente, insistió en la inocencia de Alperovich y se señaló que "los hechos denunciados no existieron" y que se trata de "un relato aprendido y estudiado" para perjudicar al político.

La denuncia contra José Alperovich

Se recordará que, a finales de 2019, la sobrina y ex secretaria de Alperovich radicó una denuncia por abuso sexual y publicó una carta abierta donde denunció a su tío. "No quería que me besara, lo hacía igual, no quería que me manoseara y lo hacía igual. No quería que me penetrara, lo hacía igual", había expresado.

De acuerdo a la Fiscalía, Alperovich "abusó de una relación de dependencia, poder y autoridad" y se ratificó que se presentaron pericias psicológicas que demostrarían que la denunciante "sufre secuelas traumáticas y daños psíquicos compatibles con violencia sexual".