Jorge García Cuerva: "El mejor homenaje al Papa Francisco es estar todos unidos"

El arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva dijo que el mejor homenaje al Papa Francisco es “apostar por la unión” y contó por qué no viajó a Roma.

El arzobispo de Buenos Aires dijo que hay que “apostar por la unión” y contó por qué no viajó a Roma. "El mejor homenaje al Papa es estar todos unidos"

García Cuerva añadió: "Me parece que el mejor homenaje es estar todos unidos porque siempre insistió con la fraternidad universal. Hay que apostar por la unidad y respetarnos".

Embed "Papa Francisco"



Porque el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva,recordó al papa Francisco: "Se nos murió el padre de toda la humanidad, que insistió una y mil veces que en la iglesia tenía que haber lugar para todos". pic.twitter.com/MXCznnojx2 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 21, 2025

A continuación, también se refirió a un incidente reciente en la Basílica San José de Flores, donde un grupo minoritario agredió a la vicepresidenta: "En la jornada de ayer, después de hablar de unión y respeto, había un grupo muy minoritario agrediendo a la vicepresidenta. Yo prefiero quedarme con un pueblo que lo amo y lo amará a Francisco".

Además, el arzobispo comunicó que la Catedral Metropolitana permanecerá abierta, destacando que la misa matutina será oficiada por uno de los obispos auxiliares. Comentó también que "a las 16 habrá una celebración interreligiosa con referentes de otros credos".

Jorge García Cuerva.jpg

"El sábado por la mañana será la misa oficial que acompañará la que se realizará en Roma. No la haremos a la misma hora porque estamos 5 horas atrasados", expresó García Cuerva.

Al finalizar, explicó por qué no asistió a Roma para la despedida del Papa: "Él me decía que no teníamos que viajar, que teníamos que ahorrar. Pensé qué haría él en mi lugar y él se quedaría a rezar con la gente en esta Catedral que fue tan importante para él".