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Deportistas del Club Estudiantes trajeron varias preseas del Campeonato Nacional

Los representantes del Club Estudiantes ganaron siete medallas de oros y una plata en la competencia para las categorías Pre B, Pre A e Infantil 1.

18 de marzo 2026 · 19:25hs
Los pequeños deportistas representaron muy bien al Club Estudiantes.

Los pequeños deportistas representaron muy bien al Club Estudiantes.

Representantes del Club Estudiantes obtuvieron grandes resultados en diversas competencias. Los más pequeños se consagraron en el Campeonato Nacional de Natación Pre B, Pre A e Infantil 1 en la categoría Pre Infantiles B. Entre Juliana Cerdenia y Neithan Rodríguez obtuvieron ocho preseas en las pruebas.

Juliana ganó cuatro pruebas (50 metros mariposa, 100 libre, 100 combinado individual y 50 espalda); mientras que Neithan Rodríguez logró tres primeros puestos (50 mariposa, 100 combinado individual y 50 espalda) y una medalla de plata (100 libre).

El torneo se juega en Paraná hasta el sábado.

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Arranca la ovalada. Los jugadores que participarán del TRL compartieron el lanzamiento del certamen.

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Además, Emanuel Grubert recibió una distinción por “Superación de Estilos” y Miqueas Medina sumó puntos importantes para el equipo.

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Otros representantes del Club Estudiantes

En categoría Máster, Santiago Petrucci y Andrés Rosental participaron en la “Copa Challenger”, aportando para el club.

Por su parte, Santiago Boviez tuvo una actuación sobresaliente en la carrera Salto-Concordia. Se quedó con el primer puesto tanto en su categoría como en la general de cinco kilómetros, además de imponerse en el circuito del río Uruguay.

Finalmente, en la “Vuelta al Paraguayo” disputada en Santa Fe, Marcos Petrucci se quedó con el primer lugar y Simón Devinar finalizó tercero, completando otros grandes resultados para los deportistas de la institución Albinegra.

Club Estudiantes Campeonato Nacional Natación medallas
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