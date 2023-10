Jésica Cirio denunciada junto Sofía Clerici y Martín Insaurralde

Continúa el escándalo de Martín Insaurralde, ahora con más denuncias promovidas pro abogados. A la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del ex jefe de gabinete Martín Insaurralde, promovida por el abogado Enrique Guillermo Avogadro, se le suman las denuncias a Sofía Clerici, la modelo con la que se lo vio en su lujoso viaje a bordo del yate “Bandido 01”, y a Jésica Cirio, su ex pareja. Esta última fue por parte del abogado Santiago Dupuy de Lome, quien denuncio tanto al ex funcionario como a la modelo y conductora. La denuncia es por enriquecimiento ilícito y por el abuso e incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. Pero a estas dos denuncias se suma una tercera, la del abogado Gastón Marano, la cual involucra tanto a Clerici y menciona a Cirio.