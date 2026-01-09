Uno Entre Rios | El País | Influencer

Influencer libertaria chocó borracha en Mar de Ajó

Eugenia Rolón, la novia de Iñaki Gutiérrez, chocó borracha en Mar de Ajó. La influencer de La Libertad Avanza tenía 1,89 de alcohol en sangre

9 de enero 2026 · 07:46hs
Influencer libertaria chocó borracha en Mar de Ajó

Influencer libertaria chocó borracha en Mar de Ajó

Influencer libertaria chocó borracha en Mar de Ajó

La militante e influencer de La Libertad Avanza (LLA) María Eugenia Rolón, novia de Iñaki Gutiérrez, quien se encarga de la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei, chocó el auto que manejaba contra un poste de luz en la ciudad costera de Mar de Ajó y fue sometida a un test de alcoholemia que le dio positivo, por lo cual le secuestraron el vehículo.

El incidente ocurrió poco antes de las 10 agentes del Operativo Sol pararon a Rolón, de 23 años, tras realizar maniobras imprudentes y chocar contra un poste. Le hicieron el test de alcohol en sangre y arrojó un resultado de 1,89.

En dos años de gobierno Javier Milei subejecutó el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En 2024 se devengó el 60,6% y en 2025 apenas el 48,2%

Acusan a Javier Milei de "desfinanciar" el Servicio Nacional de Manejo del Fuego

Anmat advierte que un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas es falso.

Anmat advierte que un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas es falso

LEER MÁS: Iñaki Gutierrez ya no maneja las redes de Casa Rosada por un reposteo inapropiado

El personal policial finalmente secuestró el auto Honda FIT que la joven manejaba. Tras la incautación, Iñaki Gutiérrez se apersonó en la comisaría para retirar a su pareja.

“Se la encuentra a la causante realizando maniobras imprudentes y tras ello, colisiona con un poste. Se hace presente para llevarse a la joven su pareja, quien se identifica como Iñaki Gutiérrez”, informó el parte policial.

Eugenia Rolón Iñaki Gutierrez alcoholemia

Agenda antiwoke

La santafesina, oriunda de San Lorenzo, alcanzó el tercer puesto cuando se probó como candidata convencional constituyente de La Libertad Avanza en su distrito y actualmente es parte de los asesores del área digital libertaria

Uno de los enfoques anti woke de la joven de 23 años fue eliminar el Ministerio de Mujeres, además, milita en redes sociales para el presidente Javier Milei desde 2018 y se define como “Cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina”.

Entre remeras de “Enjoy capitalism” y montajes de Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro, la joven se pasea por las redes sociales con su melena rubia, una gran sonrisa y postales con su novio que debió ir a buscarla después del accidente de esta tarde.

Eugenia Rolón Iñaki Gutierrez

Nacida el 11 de marzo de 2002, Eugenia Noemi se muestra como “Influencer”, así ejerce en el X de “Tv Pública Libertaria” y su cercanía con el jefe de estado la llevó a que el mismo Manuel Adorni la felicite por los 17 mil votos que la dejaron en tercer lugar: “¡La ganadora!, impecable lo tuyo”.

Hija del peronista Gustavo Rolón, estudió Ciencias Políticas en la UBA y Derecho en la Universidad Católica Argentina, sin embargo, ganó popularidad en enero de 2024 cuando Gutierrez reposteó una foto de ambos, durante la celebración de año nuevo, desde la cuenta oficial de la Casa Rosada.

Tiempo después, ambos fueron desplazados de las funciones que llevaban adelante en la institución, aunque retomaron sus carreras políticas al poco tiempo.

Eugenia Rolon

Años atrás, la joven compartió una publicación en donde Iñaki despotricó contra una funcionaria kirchnerista por manejar ebria: “La diputada electa por Salta, Soledad Gramajo, se le ocurrió salir borracha a manejar cerca de un montón de chicos, asco”.

Ante esto, Rolón escribía: “La impunidad es total. Así se filmó @solegramajok, concejal electa del kirchnerismo en Salta, manejando borracha encima de un tipo. Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas”

Influencer La Libertad Avanza Iñaki Gutierrez Javier Milei
Noticias relacionadas
Cayó un blindex y casi mata a un hombre en Palermo.

Cayó un blindex y casi mata a un hombre en Palermo

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció una recompensa de $50 millones por datos de los responsables del incendio que ya devastó 1.800 hectáreas

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Gauchito Gil: la fe popular que moviliza multitudes cada 8 de enero.

Gauchito Gil: la fe popular que moviliza multitudes cada 8 de enero

Un apostador se hizo millonario en la modalidad La Segunda del Quini 6. 

Quini 6: un apostador se hizo millonario con La Segunda

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

Piedras Blancas vive una temporada exitosa y afianza su perfil turístico

Piedras Blancas vive una temporada exitosa y afianza su perfil turístico

La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras 25 años

La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras 25 años

Ultimo Momento
Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

Piedras Blancas vive una temporada exitosa y afianza su perfil turístico

Piedras Blancas vive una temporada exitosa y afianza su perfil turístico

La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras 25 años

La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras 25 años

La oferta que cambió el destino de Hernán Rivero

La oferta que cambió el destino de Hernán Rivero

Influencer libertaria chocó borracha en Mar de Ajó

Influencer libertaria chocó borracha en Mar de Ajó

Policiales
Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Fuerte choque entre camiones en ruta 12

Fuerte choque entre camiones en ruta 12

Fue un calvario: el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

"Fue un calvario": el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Ovación
La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

La provincia
Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

Entre Ríos registró 133 muertes en siniestros viales durante 2025

Piedras Blancas vive una temporada exitosa y afianza su perfil turístico

Piedras Blancas vive una temporada exitosa y afianza su perfil turístico

SMN emitió alerta por tormentas para Entre Ríos

SMN emitió alerta por tormentas para Entre Ríos

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Dejanos tu comentario