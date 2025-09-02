Uno Entre Rios | El País | Las Vegas

Javier Milei suspendió su viaje a Las Vegas

Javier Milei suspendió su presencia en el show de Fátima Florez en Las Vegas pero viajará a Los Ángeles a evento privado organizado por el economista Milken.

2 de septiembre 2025 · 12:19hs
Javier Milei suspendió su presencia en el show de Fátima Florez en Las Vegas pero viajará a Los Ángeles a evento privado organizado por el economista Milken.

Javier Milei suspendió su presencia en el show de Fátima Florez en Las Vegas pero viajará a Los Ángeles a evento privado organizado por el economista Milken.

El presidente Javier Milei recortó su gira por los Estados Unidos y viajará solo a Los Ángeles para reunirse con importantes empresarios en un evento organizado por el economista estadounidense, Michael Milken, tras la suspensión de su paso por Las Vegas para asistir al show de su expareja Fátima Flórez.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el paso por el desierto de Mojave de Nevada estaba condicionado por algunos detalles técnicos del viaje, referente a las horas de descanso de los pilotos, pero la propia humorista había anticipado su presencia en la difusión del evento que dará el próximo viernes 5 de septiembre.

Patricia Bullrich fue denunciada por el delito de abuso de autoridad por haber solicitado allanar a periodistas y medios de comunicación para amedrentarlos

Denunciaron penalmente a Patricia Bullrich por pedir allanamientos a periodistas

El juez que habilitó la cautelar de censura previa, Patricio Maraniello, tiene denuncias por acoso sexual, laboral, y maltrato laboral. Qué dicen sus víctimas

Quién es el juez que habilitó cautelar del Gobierno para censurar a periodistas

Javier Milei Fátima Florez Mar del Plata.jpg

Sin embargo, en pleno escándalo por la filtración de audios internos en la que se la escucha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hablar con los propios, el libertario optará por protagonizar un viaje exprés que incluirá como único destino Los Ángeles.

LEER MÁS: Javier Milei negó las coimas en la Andis: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Partirá el miércoles por la noche a Los Ángeles, cumplirá con la agenda prevista para el jueves y parte del viernes, y volverá al país el mismo 5 de septiembre, en las vísperas de la elección bonaerense que se celebrará el domingo 7.

Las Vegas Javier Milei Los Ángeles Fátima Florez Estados Unidos
Noticias relacionadas
censura previa: constitucionalistas cuestionan fallo que prohibe publicar los audios de karina milei

Censura previa: constitucionalistas cuestionan fallo que prohíbe publicar los audios de Karina Milei

La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei.

La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

dia del periodista agropecuario: ¿por que se celebra el 1° de septiembre?

Día del Periodista Agropecuario: ¿Por qué se celebra el 1° de septiembre?

elecciones en corrientes: rogelio frigerio felicito a valdes por la victoria

Elecciones en Corrientes: Rogelio Frigerio felicitó a Valdés por la victoria

Ver comentarios

Lo último

Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Ultimo Momento
Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Antes de enfrentar a Patronato Racing de Córdoba sumó un punto en su visita a Ferro

Antes de enfrentar a Patronato Racing de Córdoba sumó un punto en su visita a Ferro

El mejor pádel del país regresa a Paraná

El mejor pádel del país regresa a Paraná

Policiales
Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ovación
El mejor pádel del país regresa a Paraná

El mejor pádel del país regresa a Paraná

Con Paraná como base, la Sub 23 va por la gloria

Con Paraná como base, la Sub 23 va por la gloria

Se confirmó la lesión de Marchesín en Boca: cuántos partidos se pierde

Se confirmó la lesión de Marchesín en Boca: cuántos partidos se pierde

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

Godoy Cruz se hizo fuerte con uno menos y le ganó un partido clave a Platense

Godoy Cruz se hizo fuerte con uno menos y le ganó un partido clave a Platense

La provincia
La Asociación Argentina de Derecho Constitucional renovó sus autoridades

La Asociación Argentina de Derecho Constitucional renovó sus autoridades

UCR y otros dirigentes repudiaron el pedido de allanamiento de Bullrich contra periodistas

UCR y otros dirigentes repudiaron el pedido de allanamiento de Bullrich contra periodistas

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Crisis: las panaderías venden cada vez menos en el país y la provincia

Crisis: las panaderías venden cada vez menos en el país y la provincia

Entre Ríos: martes con probabilidad de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas

Entre Ríos: martes con probabilidad de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas

Dejanos tu comentario