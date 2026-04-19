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Javier Milei en Israel, visitó el Muro de los Lamentos

El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel, en visita oficial, la tercera desde que asumió la Presidencia. Pasó por el Muro de los Lamentos.

19 de abril 2026 · 12:58hs
El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel

El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel, en visita oficial, la tercera desde que asumió la Presidencia. Pasó por el Muro de los Lamentos. 
El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel

El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel, en visita oficial, la tercera desde que asumió la Presidencia. Pasó por el Muro de los Lamentos. 

El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel, dando inicio a una visita oficial, que es la tercera a ese país de medio oriente desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo. La primera actividad del presidente Milei en territorio israelí fue la visita al Muro de los Lamentos.

El mandatario argentino participará de los actos por el Día de la Independencia israelí y recibirá un reconocimiento por su respaldo durante el conflicto en Medio Oriente.

Cayó 5% el stock de empleadores. Datos oficiales revelan profunda contracción del sector empresarial y laboral durante la gestión de Javier Milei

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La delegación presidencial partió este sábado a Israel. Karina Milei, Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques acompañan a javier Milei.

Javier Milei en Israel para los festejos de su independencia

Javier Milei Israel Muro de los Lamentos

La comitiva oficial está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los ministros Pablo Quirno, a cargo del área de Relaciones Exteriores, y Juan Bautista Mahiques, del área de Justicia.

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El cronograma formal incluye asimismo audiencias privadas de gran relevancia, destacando una cita con el mandatario Benjamin Netanyahu. En dichos encuentros, se profundizará en la colaboración mutua y se dará seguimiento al plan de mudar la sede diplomática argentina a Jerusalén; esta medida, promovida por la gestión de Milei, conlleva la validación oficial de dicha urbe como la capital del Estado de Israel.

Javier Milei Israel Muro de los Lamentos
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