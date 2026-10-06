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SMN: alerta por tormentas en Entre Ríos

El SMN emitió una alerta por tormentas en Entre Ríos que más tarde fue elevada a nivel naranja para siete departamentos para este miércoles.

6 de octubre 2026 · 22:29hs
El SMN emitió una alerta por tormentas para toda la provincia de Entre Ríos. 

El SMN emitió una alerta por tormentas para toda la provincia de Entre Ríos. 

La alerta por tormentas en Entre Ríos fue actualizada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y alcanzará durante este miércoles a toda la provincia, con nivel naranja en Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas del Ibicuy y Colón.

LEER MÁS: SMN: se renovó la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

El alerta del SMN

La advertencia naranja implica la posibilidad de lluvias y tormentas fuertes y algunas localmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo anticipó para las áreas alcanzadas por el nivel naranja acumulados de entre 50 y 80 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

En tanto que la advertencia de mayor intensidad comprende a Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas del Ibicuy y Colón durante la tarde del miércoles. Para esos departamentos también se mantiene una alerta amarilla durante otros períodos de la jornada.

Durante la mañana y hacia la noche, el área podría ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se prevé que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Alerta amarilla para otros departamentos

Por otra parte, Paraná, La Paz, Nogoyá, Diamante, Villaguay, Feliciano, Federal, Federación, Concordia y San Salvador permanecerán alcanzados por una alerta amarilla por tormentas. En estos departamentos, la advertencia comenzará durante la tarde y se extenderá hacia la noche.

Según informó el organismo meteorológico, en esos sectores se esperan tormentas de variada intensidad y algunas podrían ser localmente fuertes. Los principales riesgos estarán asociados con precipitaciones abundantes en períodos breves, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Los acumulados previstos para el centro y norte entrerriano se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían registrarse cantidades superiores de manera localizada. La intensidad de los fenómenos dependerá del desarrollo de las distintas áreas de tormenta.

SMN Alerta tormentas Entre Ríos
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