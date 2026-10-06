Otamendi se despidió con gol de la Selección Argentina

Messi envió un centro que Otamendi conectó de volea y marcó el 1-0 en el Monumental, su última antes de ser reemplazado por Lisandro Martínez.

En sus despedidas de la Selección Argentina, Lionel Messi y Nicolás Otamendi se conectaron para abrir el marcador contra Benín, un centro milimétrico por parte de la Pulga que el General logró conectar de volea.

Tras un primer tiempo donde ninguno de los dos equipos logró ponerse en el marcador, desde un tiro de esquina en el sector izquierdo del ataque argentino llegaría el primer grito de la noche, acción que tuvo a dos históricos que afrontan su último juego con el seleccionado nacional.

Con solo tres minutos en el reloj de juego de la segunda etapa, la Pulga lanzó un tiro de esquina que cayó en el punto del penal y que Otamendi logró conectar a la carrera con una acrobática definición de volea. Un grito que celebró con un emocionante abrazo con Messi, que le esperó en el córner para celebrarlo juntos.

Esa fue la última acción del actual defensor de River del encuentro, ya que solo cuatro minutos más tarde fue parte de la primera tanda de cambios por parte de Lionel Scaloni, una salida en medio de una estruendorosa ovación por parte de los presentes mientras Ota se despedía besando el escudo.

Los números de Otamendi

Al ser su despedida del combinado nacional, Otamendi cierra su trayectoria con la Albiceleste tras 140 partidos, con 10 goles y cuatro títulos (Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024).