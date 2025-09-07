Elecciones en Buenos Aires: cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados

Uno Entre Rios | El País | Buenos Aires

Por primera vez, la provincia de Buenos Aires celebró este domingo las elecciones legislativas locales separadas del calendario nacional.

7 de septiembre 2025 · 18:17hs
Se esperan los resultados de las elecciones en Buenos Aires.

Por primera vez, la provincia de Buenos Aires celebró este domingo las elecciones legislativas locales separadas del calendario nacional, en un contexto marcado por la tensión política al interior del gobierno del presidente Javier Milei, afectado por las denuncias de corrupción y el clima de incertidumbre en los mercados, y la disputa abierta con el gobernador Axel Kicillof.

La cita electoral coincidió en una creciente saga de hechos de alto voltaje durante los últimos meses, que arrancó con la detención de la expresidenta Cristina Kirchner, que le impidió ser candidata en la Tercera Sección Electoral. Luego, los escándalos por el fentanilo, las sospechas de coimas con la filtración de los audios, y la inestabilidad macroeconómica profundizó la alteración del clima de campaña, con Milei y Kicillof predominando como los principales protagonistas.

Más de 14,3 millones de bonaerenses estuvieron habilitados para votar este domingo, en unos comicios en los que se concretará la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales. Las bancas en disputa se reparten entre ocho secciones electorales: en cuatro de ellas se definirá la mitad de la Cámara de Diputados y en las otras cuatro, la mitad del Senado. Además, se elegirán concejales y consejeros escolares.

Este recambio resulta determinante para el gobierno bonaerense, ya que las futuras composiciones en ambas cámaras serán clave para que Kicillof pueda asegurar la aprobación de leyes durante los últimos dos años de su mandato. Pero también será el principal testeo del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó hoy en una escuela en la ciudad de La Plata, donde sostuvo que se trata de "una elección muy importante", en la que "todos" le están "dando gran relevancia", ya que "sus resultados tienen efectos de todo tipo".

"Hubo algunas demoras, como siempre, ya solucionadas. Votar es un acto democrático y de paz, hablé con varios intendentes y se está votando bien en todo el territorio", remarcó Kicillof tras emitir su sufragio en la Escuela Superior de Formación en Salud de la capital bonaerense.

Buenos Aires Javier Milei Axel Kicillof
