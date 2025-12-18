Javier Milei se encontró con Diego Barreto, el entrerriano que se volvió conocido por su notable parecido físico. "Se parece a mi", dijo el presidente.

El presidente Javier Milei conoció a su doble apodado en redes sociales como el “Milei chacarero” y protagonizó un momento que se difundió rápidamente. El encuentro se produjo a la salida del stream Carajo, donde el mandatario se detuvo a saludar a Diego Barreto, un joven entrerriano que se hizo conocido por su notable parecido físico con el jefe de Estado.

Al advertir la presencia del joven que lo esperaba entre el público, Milei reaccionó con sorpresa y humor. “Mirá, se parece a mí, es parecido de verdad”, expresó el presidente ante quienes se encontraban en el lugar. Durante el breve intercambio, el mandatario le obsequió un mameluco de YPF, gesto que fue celebrado por los presentes y registrado en videos que luego circularon masivamente.

El episodio no fue casual. Milei ya estaba al tanto de la existencia de su “doble”, ya que en los últimos meses se habían difundidos distintos contenidos protagonizados por Barreto, quien ganó notoriedad en TikTok por su similitud física y su estilo descontracturado, vinculado al trabajo rural.

Quién es el “Milei chacarero”

Diego Barreto tiene 30 años, es oriundo de Gualeguay y se dedica a tareas vinculadas al campo y al transporte. Su historia comenzó en 2023, cuando una situación cotidiana derivó en un fenómeno inesperado en redes sociales. Según relató, todo se inició como una broma entre amigos.

Milei y mini Milei Javier Milei conoció a su doble de Gualeguay

“Fui a la casa de un amigo a trabajar, y me dijo: ‘Cortate el pelo, mirá, parecés ese que apareció en la tele, el que va a ser presidente’”, contó Diego. En ese momento, Javier Milei aún no había asumido la Presidencia, pero su figura ya tenía una fuerte presencia mediática. Barreto aceptó la sugerencia y se cortó el cabello, sin imaginar el impacto que tendría ese cambio.

Con el correr de los meses, el parecido no pasó desapercibido y comenzaron a circular videos que lo mostraban en situaciones cotidianas, replicando gestos y expresiones que recordaban al mandatario. Así nació el apodo de “Milei chacarero”, que rápidamente ganó popularidad en TikTok.

“Hemos llegado muy lejos con el TikTok”, afirmó Barreto, quien acumuló miles de seguidores. Según explicó, en un primer momento los videos surgieron como una forma de divertirse, sin una intención clara de imitación. Sin embargo, la repercusión fue creciendo y lo convirtió, casi sin buscarlo, en una figura reconocida en redes sociales.