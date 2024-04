Javier Milei citó a un bot falso para afirmar que la inflación está bajando

LEER MÁS: Repudian dichos de Alberto Benegas Lynch sobre la obligatoriedad de la educación

Embed Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo. Pero sí sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega.Este bot se autodestruirá en 3, 2, 1… pic.twitter.com/H4ntaLzWky — Jumbot (@Bot_Jumbo) April 9, 2024

Ante el revuelo que se causó en las redes sociales, el propio dueño de la cuenta de Twitter salió a aclarar que los datos que se publican en el perfil son falsos: "Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo" y agregó: "Sí sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega".

Por otro lado, el internauta anónimo acotó: "Hacemos extensivas las disculpas al ministro de Economía. No se tome a personal el asunto. Repetimos: fue solo un experimento social". Si bien el autor de la cuenta analizó la posibilidad de cerrar el perfil, anunció que cambió de opinión: "Decidimos no autodestruirnos para que este suceso no desaparezca. Pedimos disculpas a quienes se esperanzaron por nuestros datos, incluido al Presidente. Sólo tenemos un pedido: sígannos si a futuro quieren sorprenderse con nuevas domadas de este calibre. Hasta entonces".