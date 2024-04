Javier Milei agradeció a los diputados por aprobar la Ley Bases

"La Cámara de Diputados de la Nación acaba de aprobar la media sanción de la totalidad de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas. Quiero agradecer la enorme tarea de todos los Diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto. Con este primer paso estamos cada vez más cerca de poder encontrarnos el 25 de Mayo en La Docta, Córdoba, para dar inicio a una nueva era de prosperidad para la Argentina. Como decía el General San Martín: “Seamos libres, que lo demás no importa nada”. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!

EN VIVO: La Ley Bases se aprobó en general y se debate en particular

Embed MEDIA SANCIÓN A LA LEY “BASES”



La Cámara de Diputados de la Nación acaba de aprobar la media sanción de la totalidad de la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las… — Javier Milei (@JMilei) April 30, 2024

Con tono más conciliador, Javier Milei agradeció a los diputados que tantas veces defenestró y trató de "ladrones". Esta mañana Pichetto le había pedido al presidente que dejara de agraviar al Congreso.

El jefe de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, dio su discurso en la extensa sesión por la ley de Bases y el paquete fiscal, y allí reivindicó el trabajo de la política para que la iniciativa pretendida por el Gobierno vea la luz, además de pedirle al presidente Javier Milei que “deje de agraviar al Congreso”.

“Hemos escuchado desde que comenzó el debate todos discursos viejos, atrasan 50 años. Algunos creen que todavía está el Muro de Berlín y tienen la visión trotskista de la historia”, expresó cuando le tocó hablar después de Nicolás Del Caño, pero también apuntó a un libertario: “Otros, como el doctor (Alberto “Bertie”) Benegas Lynch, que tiene que cuidar las palabras, le digo que la política no son pirañas. La ley va a salir por el esfuerzo de la política”.

Sobre los argumentos en contra de la ley de Bases, que hablan de “entregar la soberanía”, el legislador dijo que “como si en los hechos de la Argentina no hubiera habido eventos parecidos a lo que hoy es la promoción del famoso RIGI”. Y mencionó entonces el caso de Chevron , durante el gobierno de Cristina Kirchner, “un contrato secreto con todas las capacidades para la inversión y financiamiento, que era impenetrable”.

“El RIGI es para la explotación minera, petrolera y gasífera, y estas son las inversiones que la Argentina necesita”, defendió sobre ese capítulo y afirmó que quería “desmitificar este tema de la entrega del patrimonio de la soberanía nacional”.

Pichetto sostuvo que “ojalá vengan las inversiones para poner en marcha la minería en Argentina, que es uno de los temas centrales, que no se ha puesto en marcha también por falta de decisión política en muchas provincias” y criticó a “las tonterías que en muchas iglesias algunos curitas también bendicen para que no se haga minería”.

No obstante, reconoció que en RIGI no estaba de acuerdo con “la posibilidad de traer equipamiento usado, no creo que sea bueno”, pero confió en “el veto o eventual reglamentación”.