Uno Entre Rios | Ovación | Ecuador

Ecuador empató con Curazao y quedó muy complicado en su clasificación

Ecuador no pudo con el seleccionado del Caribe y ahora está obligado a ganarle a Alemania en la última fecha para clasificar. Fue 0 a 0.

20 de junio 2026 · 23:00hs
Ecuador muy complicado.

Ecuador muy complicado.

Ecuador empató 0-0 ante Curazao y quedó al borde de la eliminación en el Mundial 2026: con un punto en dos fechas del Grupo E, la tricolor necesita un resultado prácticamente imposible en la última jornada ante Alemania para seguir con vida en el torneo.

El estadio de Kansas City fue escenario de una de las noches más dolorosas del fútbol ecuatoriano en años. La tricolor llegó con la obligación de ganar y golear, generó 27 remates —15 al arco—, pero se topó con un arquero que convirtió el partido en su noche personal y con una selección caribeña que supo cuándo replegarse y cuándo resistir.

Heraldo Fiorotto, oriundo de Gualeguay, fue la gran figura de la histórica goleada 19-0 de la Octava de River Plate ante Independiente Rivadavia

Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana de River Plate que hizo historia con ocho goles en una goleada récord

san benito parana festejo el apertura femenino con una contundente goleada

San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

El nombre que Ecuador tardará en olvidar es Eloy Room. El guardameta de Curazao fue figura desde los primeros minutos: en el minuto dos ya había negado un gol cantado a Enner Valencia, que quedó solo frente al arco tras un pase de Moisés Caicedo y no pudo convertir ante la rápida salida del portero. Fue el primero de una larga serie de intervenciones que terminaron por definir el partido.

Ecuador golpeó, pero no pudo romper la resistencia

La tricolor intentó todo. En el minuto 12, John Yeboah remató cruzado dentro del área sin potencia suficiente. En el 16, Gonzalo Plata probó suerte y Room respondió. En el 20, Valencia generó dos remates consecutivos sin resultado. Ecuador acumulaba intentos, pero el marcador no se movía.

Curazao, por su parte, no renunció al contragolpe. En el minuto siete desperdició una buena contra que Willian Pacho cortó con un cruce oportuno. En el 30, un error en la salida ecuatoriana le abrió el camino al primer gol caribeño, pero el propio Pacho volvió a intervenir dentro del área para evitar el tanto. La defensa del Paris Saint-Germain fue el otro muro que sostuvo a Ecuador cuando el partido amenazó con volverse catástrofe total.

El segundo tiempo no cambió el libreto. Ecuador salió con más urgencia y Curazao se replegó aún más cerca de su arco. En el minuto 62, Valencia remató. En el 63 y el 64, Kevin Rodríguez probó dos veces. En el 65, Valencia otra vez. En el 66, Room detuvo primero a Valencia y luego a Rodríguez en la misma jugada. En el 72, Nilson Angulo remató y el arquero respondió. En el 73, Hincapié y Yeboah sumaron dos intentos más. En el 77, Valencia remató y Room volvió a aparecer. En el 80, el guardameta detuvo a Pedro Vite y a Gonzalo Plata en una misma secuencia.

Los cambios no alcanzaron

Sebastián Beccacece movió el banco en busca de una chispa que nunca llegó. Nilson Angulo entró por Pervis Estupiñán en el minuto 71; Angelo Preciado reemplazó a Alan Franco en el 83; Jordy Caicedo ingresó por Yeboah en el 88. Ninguna variante logró lo que 27 remates no habían conseguido.

En el minuto 85, Enner Valencia tuvo la más clara del tramo final: cuando se disponía a definir dentro del área, un defensor de Curazao le pellizcó la pelota en el último instante. El capitán ecuatoriano se quedó con las manos vacías una vez más.

El tiempo añadido extendió la agonía. En el minuto 90+3, Moisés Caicedo ejecutó un centro que se fue demasiado largo. En el 90+5, el VAR analizó un posible penal a favor de Ecuador y concluyó que no hubo infracción. El árbitro Ning Ma señaló el final con el marcador en cero.

La tabla condena a Ecuador

Con un punto en dos partidos, la situación de Ecuador en el Grupo E es casi terminal. Alemania lidera con seis unidades tras golear 7-1 a Curazao y avanzar en la segunda fecha; Costa de Marfil también suma puntos. La tricolor necesitaría ganarle a Alemania en la última jornada y esperar una combinación de resultados para seguir con vida, un escenario que la lógica deportiva convierte en improbable.

La nación más pequeña en disputar una Copa del Mundo logró lo que pocos esperaban: contener a Ecuador durante 96 minutos, mantener el arco en cero y sumar un punto que en la isla de 185.000 habitantes se vivirá como una victoria. Para Ecuador, en cambio, el empate sabe a despedida anticipada del Mundial 2026.

Ecuador Curazao Mundial 2026
Noticias relacionadas
El italiano se mostró intratable en el sprint y este domingo buscará repetir.

Pecco Bagnaia con la victoria en el sprint de Brno

Alemania tuvo un buen segundo tiempo y dio vuelta el marcador.

Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil en el final y clasificó a los 16avos

El piloto de Arrecifes fue la referencia en el sábado de TC ante un gran marco de espectadores.

Valentín Aguirre pulverizó los relojes en Rafaela

paises bajos goleo a suecia 5 a 1 y quedo a un paso de la clasificacion

Países Bajos goleó a Suecia 5 a 1 y quedó a un paso de la clasificación

Ver comentarios

Lo último

Ecuador empató con Curazao y quedó muy complicado en su clasificación

Ecuador empató con Curazao y quedó muy complicado en su clasificación

Solsticio de invierno 2026: este domingo comienza oficialmente la estación más fría del año

Solsticio de invierno 2026: este domingo comienza oficialmente la estación más fría del año

Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana de River Plate que hizo historia con ocho goles en una goleada récord

Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana de River Plate que hizo historia con ocho goles en una goleada récord

Ultimo Momento
Ecuador empató con Curazao y quedó muy complicado en su clasificación

Ecuador empató con Curazao y quedó muy complicado en su clasificación

Solsticio de invierno 2026: este domingo comienza oficialmente la estación más fría del año

Solsticio de invierno 2026: este domingo comienza oficialmente la estación más fría del año

Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana de River Plate que hizo historia con ocho goles en una goleada récord

Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana de River Plate que hizo historia con ocho goles en una goleada récord

Tragedia en ruta 9: tres entrerrianos murieron al caer con su auto al agua

Tragedia en ruta 9: tres entrerrianos murieron al caer con su auto al agua

San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

Policiales
Tragedia en ruta 9: tres entrerrianos murieron al caer con su auto al agua

Tragedia en ruta 9: tres entrerrianos murieron al caer con su auto al agua

Crespo: una fuga de gas provocó un incendio en el centro

Crespo: una fuga de gas provocó un incendio en el centro

Rescataron a diez mujeres víctimas de explotación sexual en un falso spa

Rescataron a diez mujeres víctimas de explotación sexual en un falso spa

Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Ovación
San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana de River Plate que hizo historia con ocho goles en una goleada récord

Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana de River Plate que hizo historia con ocho goles en una goleada récord

Valentín Aguirre pulverizó los relojes en Rafaela

Valentín Aguirre pulverizó los relojes en Rafaela

Pecco Bagnaia con la victoria en el sprint de Brno

Pecco Bagnaia con la victoria en el sprint de Brno

Pampas campeón del Súper Rugby Américas 2026

Pampas campeón del Súper Rugby Américas 2026

La provincia
Ministros de Economía destacaron el encuentro federal realizado en Entre Ríos

Ministros de Economía destacaron el encuentro federal realizado en Entre Ríos

Gripe A en Entre Ríos: confirman la circulación de las nuevas variantes

Gripe A en Entre Ríos: confirman la circulación de las nuevas variantes

Entre símbolos y relatos, el lugar de Manuel Belgrano en la cultura argentina

Entre símbolos y relatos, el lugar de Manuel Belgrano en la cultura argentina

Almacenes de barrio atraviesan una de las etapas más difíciles de los últimos años

Almacenes de barrio atraviesan una de las etapas más difíciles de los últimos años

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

Dejanos tu comentario