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Martiniano Dato hizo historia: el cuarto paranaense en consagrarse campeón de la Liga Nacional

Con esfuerzo, perseverancia y trabajo silencioso, el paranaense alcanzó la cima. Se consagró con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

21 de junio 2026 · 00:53hs
El paranaense Dato en el festejo de este sábado por la noche.

Liga Nacional.

El paranaense Dato en el festejo de este sábado por la noche.

La temporada 2025/26 de la Liga Nacional dejó una página imborrable para el básquet argentino y también para Paraná. En una noche histórica en Comodoro Rivadavia, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó 68-56 a Quimsa en el Socios Fundadores y se consagró campeón de la Liga Nacional 2025/26. Entre los protagonistas de esta consagración aparece un nombre con fuerte sello entrerriano: Martiniano Dato.

Promesa y realidad paranaense

Martiniano Dato fue campeón.

Martiniano Dato fue campeón.

El alero paranaense escribió una página dorada para el deporte de la capital entrerriana al transformarse en el cuarto jugador nacido en Paraná en conquistar el máximo título del básquet argentino.

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El título de Gimnasia tuvo un enorme valor por la manera en que se construyó. El conjunto dirigido por Pablo Favarel sorprendió desde el arranque al quebrar la localía de Quimsa en Santiago del Estero, tomó una ventaja inesperada de 3-0 en la serie y, aunque sufrió la reacción de la Fusión en los juegos siguientes, logró cerrar la historia ante su gente con una actuación sólida, intensa y cargada de carácter.

En ese recorrido, Dato fue parte de un plantel que mostró personalidad, fortaleza mental y hambre de gloria. La conquista no solo significó el segundo título liguero en la historia de Gimnasia, sino también un logro enorme para el jugador surgido de Paraná, que ahora ingresa en un selecto grupo de campeones.

Con esta coronación, Martiniano Dato se suma a una lista de nombres ilustres del básquet paranaense:

Sebastián Uranga: tricampeón de Liga Nacional. Ganó con Ferro en 1985 y 1989, y con Olimpia de Venado Tuerto en 1995/96.

Horacio Borghese: campeón con Atenas de Córdoba en la temporada 1990.

Luciano Chuzito González: campeón con Instituto de Córdoba en la temporada 2021/22.

Martiniano Dato: campeón con Gimnasia de Comodoro Rivadavia en la temporada 2025/26.

Dato se mete así en una nómina de privilegio y ratifica el gran presente del básquet de Paraná, una ciudad que históricamente ha sido semillero de talento y que sigue aportando jugadores a la élite nacional.

La consagración de Martiniano no representa solo un título personal. También es motivo de orgullo para el deporte entrerriano, que vuelve a celebrar la presencia de uno de los suyos en lo más alto del básquet argentino.

Con esfuerzo, perseverancia y trabajo silencioso, el paranaense alcanzó la cima. Y ahora su nombre ya forma parte de la historia grande de la Liga Nacional.

Paranaense Martiniano Dato Liga Nacional
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