Un informe revela que hay casi 22 mil empresas menos durante el gobierno de Javier Milei

El dato surge de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo e informa que hay casi 22 mil empresas menos durante el gobierno de Javier Milei.

15 de febrero 2026 · 15:20hs
En lo que va del gobierno de Javier Milei hay casi 22 mil empresas menos, con fuerte acento en la construcción, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En este marco, el cierre neto de empresas en noviembre último fue de 892 y acumula en esos 11 meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores.

Más datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores.

En noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En consecuencia, en esos 24 meses, se produjo una caída neta -entre altas y bajas- de 21.938 empleadores. Y disminuyó 290.602 el total de trabajadores o empleados.

Con 512.357 al finalizar 2023, hubo una caída del número de empresas hasta mediados de 2024 como consecuencia de la devaluación y de la “motosierra” que afectó en especial a la construcción.

Luego hubo una desaceleración de la caída. A diciembre de 2024, el número llegaba a 499.682.

Una conclusión del Informe de Trabajo es que una proporción relevante de las firmas que ingresan al mercado no logra superar un ciclo de vida corto.

Durante los últimos cuatro trimestres (desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025), el 34% del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad.

