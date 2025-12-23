Uno Entre Rios | El País | Buenos Aires

Inundaciones y caos de tránsito en Buenos Aires

Un temporal breve, pero intenso en Buenos Aires, volvió a exponer los puntos críticos. La acumulación de agua convirtió a la Panamericana en un río.

23 de diciembre 2025 · 22:09hs
Las indudaciones se registraon en el norte del Gran Buenos Aires.

Las indudaciones se registraon en el norte del Gran Buenos Aires.

La tormenta fue corta, pero el impacto se sintió durante horas. Una lluvia intensa y muy localizada se desató este martes por la tarde y provocó un caos en dos de las arterias más transitadas del Área Metropolitana de Buenos Aires: la General Paz y la autopista Panamericana.

Hora pico en Buenos Aires y las Fiestas

En plena hora pico y en la previa de las Fiestas, el tránsito quedó virtualmente paralizado por anegamientos severos, autos varados y desvíos forzados que colapsaron colectoras y accesos.

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario.

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera "inmediata" la ley de financiamiento universitario

El Gobierno nacional habilita el traslado de mascotas en micros y trenes de larga distancia.

El Gobierno nacional habilita el traslado de mascotas en micros y trenes de larga distancia

La imagen se repitió una vez más: la Panamericana convertida en un río. “Por un lado, un río de autos y por otro, un río de agua con vehículos que quedaron directamente debajo del nivel”, describió desde el lugar la cronista Daiana Lombardi.

A la altura del puente de Thames, la circulación fue directamente imposible. Lo mismo ocurrió en varios tramos de la General Paz, especialmente en la zona de avenida San Martín, donde la autopista quedó completamente cortada.

El fenómeno sorprendió a miles de automovilistas que circulaban en una franja horaria crítica. “Son días de muchísimo tránsito, estamos en la previa de las Fiestas y mucha gente salió sin imaginar lo que se venía”, explicaron al aire.

En cuestión de minutos, las calzadas no lograron drenar el volumen de agua y comenzaron a inundarse tanto los carriles principales como las colectoras y subidas, lo que agravó aún más el embotellamiento.

Según el Informe por Evento Meteorológico elaborado por la Provincia de Buenos Aires, entre las 17 y las 19 horas se registraron precipitaciones intensas de entre 50 y 90 milímetros, concentradas principalmente en San Martín y San Isidro.

En rigor, la tormenta se desplazó lentamente por la elevada humedad y la falta de vientos, lo que potenció el impacto en zonas puntuales.

El saldo fue contundente: 400 llamados al 911 en apenas dos horas, vinculados a ingresos de agua en viviendas, calles anegadas, caída de árboles, postes y cables, además de riesgos eléctricos.

Los municipios más afectados fueron General San Martín (180 incidentes), San Isidro (80), Tres de Febrero (61) y Vicente López (15). Pero la principal afectación, remarca el informe oficial, se dio sobre la autopista Panamericana, donde el agua llegó a sobrepasar el nivel de los autos y varios vehículos quedaron flotando.

Mientras tanto, las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires —Perito Moreno, 25 de Mayo, 9 de Julio Sur, Illia y Cantilo— se mantuvieron operativas, aunque con acumulación de agua en algunos sectores. Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y estar atentos a posibles nuevos anegamientos.

La tormenta comenzó a perder intensidad después de las 19, pero el impacto vial se extendió durante varias horas. Una vez más, una lluvia intensa y breve alcanzó para dejar a miles de personas atrapadas en el tránsito.

Buenos Aires Inundaciones AMBA
