Interna en el Gobierno: Tolosa Paz le pidió a De Pedro que aclare sus dichos

"Es un buen momento para que el ministro Wado de Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no ocurrió en términos de los que ponen en boca de él alguna situación como 'falta de códigos'. Si hay falta de códigos, en todo caso es en referencia a quienes son parte de un gobierno y critican al gobierno. Lo vengo repitiendo", sostuvo la funcionaria luego de entregar kits deportivos y tablets a chicos de 100 clubes.

Denuncian a Victoria Tolosa Paz por irregularidades

Sin embargo, Tolosa Paz aclaró que no estaba segura de si De Pedro efectivamente había estado detrás de las declaraciones en off the record. La información de las frases atribuidas a De Pedro fueron reproducidas este jueves.

"Lo dije hace unos meses, hay que definirse. O estás adentro o estás afuera y creo que esto también es parte de lo que tenemos que definir", agregó Tolosa Paz.

En tanto, Gabriela Cerruti desmintió que Wado De Pedro o desde su entorno hayan surgido tales declaraciones y sugirió que se trata de un "invento periodístico". "Le consulté al ministro Wado y me dijo que jamás dijo eso y que es una locura. Hasta ahora es un invento periodístico. Si el ministro tiene algo para decir, lo dirá. Para nosotros es un tema".

No es la primera vez que la exdiputada sale al cruce de La Cámpora. En junio pasado cuestionó a los ministros bonaerenses Sergio Berni y Andrés Larroque, que criticaban abiertamente al Presidente. "No tanto circo, menos circo beat y más trabajo", expuso por aquel entonces.