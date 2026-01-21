Uno Entre Rios | El País | Intendente

Intendente quitará beneficios a familias con motos ruidosas: "Ahora nosotros te vamos a joder a vos"

El intendente de María Teresa, Gonzalo Goyechea, anunció quite de beneficios a familias con motos que generen ruidos molestos

21 de enero 2026 · 12:48hs
El intendente de María Teresa, localidad ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Goyechea, difundió un video en el que anunció el quite de beneficios para familias que tengan motos con escape libre que generen ruidos molestos. “Jodete querido, vos jodes a todo el pueblo, nosotros te vamos a joder a vos”, lanzó.

En María Teresa, localidad santafesina ubicada en el departamento General López, al sur de la provincia, todos los vecinos y vecinas estamos podridos de los que andan en motos con escapes libres”, expresó el jefe comunal y los amenazó con quitarles beneficios sociales e incluso con la imposibilidad de tramitar la licencia de conducir.

“Te gustan los cortes, vas a tener cortes”, sostuvo en referencia al sonido de disparo que realizan los conductores. “Tenemos el total apoyo del 99% de los vecinos. Los que se tienen que preocuparse son ellos, el 1% que hace esto, una realidad que pasa en todas las localidades porque desde que sacamos este comunicado no paramos de recibir llamados”, advirtió Goyeche en diálogo con Radiópolis (Radio2) sobre la extensión de la problemática en la región.

El jefe comunal contó que hacía un tiempo que le daba vueltas a qué hacer con los motociclistas ruidosos, unos 40 aproximadamente identificados –”los que hacen estupideces” –en medio de la población que asciende a 4.500 habitantes.

Intendente de María Teresa Gonzalo Goyechea motos escape libre

“Los operativos con la Policía se hacen muy bien pero no pero no son suficientes", dijo para justificar las medidas a adoptar: "Decidimos con la Policía no perseguirlos porque puede causar lastimar a terceros o se puede caer la persona que están persiguiendo entonces hay que llamar a los bomberos, tiene que activarse el hospital, con todos los gastos que ocasiona (...) Pueden salir caros aunque sean berretas”, indicó.

Por otra parte relató que optaron por utilizar las 70 cámaras de videovigilancia para multar a los infractores. La gestión, según observó, fue fructífera y pudieron secuestrar unas 20 motos. Sin embargo, si el rodado se encuentra en el interior de la vivienda no tienen injerencia para acceder. “Todo esto ocasiona una movida tremenda en la comuna”, recalcó.

De esta manera, el Ejecutivo decidió interrumpir cualquier conexión, beneficio o acuerdo que una persona o su familia pueda tener con la comuna si algún miembro es captado haciendo ruido con la moto. “Te gustan los cortes, vas a tener cortes”, resumió con ironía. “Vos pasas haciendo ruido, te anotamos tu nombre y apellido, que en la comuna nos conocemos todos y te vas a llevar un montón de sorpresas”, siguió y remató en el video: “Jodete querido, vos jodes a todo el pueblo, nosotros te vamos a joder a vos”.

