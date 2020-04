Tras la polémica en la que se vio involucrado al presidente en las últimas horas por un insulto a un periodista, retuiteado desde su cuenta personal, el presidente Alberto Fernández dijo “fue un error involuntario”.

"Un error involuntario llevó a que desde esta cuenta se haga un RT sobre una crítica que respeto pero que contenía adjetivaciones que siempre creo que es mejor evitar. Cuando lo advertí en la mañana, elimine ese RT. Lamento si alguien se ha sentido lastimado con ello." — Alberto Fernández (@alferdez) April 13, 2020

“Un error involuntario llevó a que desde esta cuenta se haga un RT sobre una crítica que respeto pero que contenía adjetivaciones que siempre creo que es mejor evitar. Cuando lo advertí en la mañana, elimine ese RT. Lamento si alguien se ha sentido lastimado con ello”, escribió esta tarde en su cuenta el mandatario.

La polémica se originó con un tuit que escribió Dante López Foresi, director del portal Agencia El Vigía, en el que calificó a Viale de "gordito lechoso". "El gordito lechoso dice en A24 que Alberto Fernández 'se aferra a la cuarentena por las encuestas'. O no entendieron la gravedad de lo que pasa o son muy malas personas. Y no se puede ser buen periodista siendo mala gente", afirmó López Foresi, en un tuit que no fue eliminado.

"El gordito lechoso dice en A24 que @alferdez "se aferra a la cuarentena por las encuestas". O no entendieron la gravedad de lo que pasa o son muy malas personas. Y no se puede ser buen periodista siendo mala gente." — Dante López Foresi (@DanteForesi) April 13, 2020

Días atrás, Viale había hablado de "los cinco motivos que llevan a Alberto Fernández a enamorarse, a aferrarse, a la cuarentena". "La emergencia sanitaria, las encuestas, la caída de los rebeldes (Donal Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson), el silencio de los padres de la grieta (Macri y Cristina) y la acumulación absoluta de poder que tiene un presidente, nunca registrada en la historia de la Argentina", señaló el periodista en su editorial en el canal A24.