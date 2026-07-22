Skay y Los Fakires vuelven a Santa Fe con un show en Tribus Club de Arte

El histórico guitarrista se presentará el sábado 24 de octubre, a las 21, en Tribus Club de Arte. El concierto recorrerá canciones de su etapa solista y clásicos que marcaron la historia del rock argentino

Skay Beilinson volverá a Santa Fe junto a Los Fakires para ofrecer un concierto que promete reunir la esencia de una de las historias más importantes del rock argentino con el presente de su carrera solista. La cita será el sábado 24 de octubre, a las 21, en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572).

Reconocido como uno de los guitarristas más influyentes del rock en español, Skay regresará a los escenarios santafesinos con un espectáculo que combinará las composiciones más destacadas de su etapa solista con aquellas canciones que, junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , se convirtieron en clásicos de varias generaciones.

Con su característico sonido, su impronta inconfundible y una puesta en escena atravesada por la mística que lo acompaña desde hace décadas, el músico promete una noche en la que convivirán la potencia de sus nuevas composiciones y los temas que forman parte de la memoria colectiva del rock nacional.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketway y en la boletería de Tribus Club de Arte. El recital comenzará a las 21 y marcará uno de los regresos más esperados por los seguidores de Skay en la región.